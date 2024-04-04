Удобнее контролировать: откуда взялся миф, что женщины моногамны

Давайте вспомним развеселую песенку про «Если б я был султан, я б имел трех жен». Всем от нее смешно, все в порядке. Про женщин песня подобного толка есть? Нет, что вы. Нельзя. Мужчина, у которого много партнерш, фигурирует в образе героя-любовника, им восхищаются и, в целом, такой особенностью биографии у мужчин принято даже гордиться.

А как называется женщина, у которой много партнеров? Вот именно. Мы таких слов печатать тут не можем. Не положено. Ни слов таких знать и говорить вслух, ни вести себя так.

И нечего на природу кивать!

«Мы часто слышим, как о естественной мужской полигамии и женской моногамии говорят в контексте научного факта. Этот миф, не имеющий под собой никакой биологической основы, был придуман мужчинами еще во времена патриархата и продолжает поддерживаться ими по понятным причинам», — утверждает психолог Елена Малашова.

Как на самом деле: урок зоологии

Ни один вид, стратегия размножения которого различается гендерно, просто не выживет.

«Вопреки распространенному мнению, все „гаремообразующие“ виды полностью полигамны, то есть много партнеров может быть и у самцов, и у самок. Когда у львицы течка, она будет спариваться с любым другим самцом в отсутствие вожака гарема. Противоположный пример можно увидеть среди волков, лебедей и некоторых других животных, где и самцы, и самки моногамны», — рассказывает Елена.

А что у нас, у людей?

Человеческий вид однозначно полигамен. Полигамное поведение у мужчин и моногамное у женщин возникло на ранних этапах развития патриархального общества. Сегодня это искусственное различие все еще поддерживается: ведь это же удобно.

Раз «ученые сказали», что я полигамен, я могу делать все, что хочу. «На том простом основании, что я мужчина», — говаривал Гоша (он же Гога, он же Жора). А ты, женщина, сиди, стало быть, дома, с детьми и кастрюлями. Потому что про тебя тоже «ученые сказали».