Шесть наивных карьерных советов из интернета, которые давно устарели

Эти советы по построению карьеры часто мелькают в Сети, но давно уже стали «вредными». Их стоит прочитать, только чтобы сделать ровно наоборот.

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Объясняем, почему их можно и нужно игнорировать!

«Станьте незаменимым сотрудником»

Следование этому банальному совету подарит вам иллюзорное чувство контроля над ситуацией. Помните, что незаменимых сотрудников все-таки не бывает, как бы вам ни хотелось верить в обратное. Кроме того, статус единственного человека в компании, который разбирается в подконтрольных процессах, может оказать вам медвежью услугу и лишить вас повышения. С точки зрения руководства — искать вам замену та еще головная боль. Зачем ломать то, что и так хорошо работает? Полезнее быть гибким сотрудником, который как раз и может заменить многих.

«Откликайтесь на вакансии только тогда, когда вы соответствуете всем требованиям»

Будем откровенны — всем требованиям из вакансии не соответствуют даже сотрудники, которые уже работают в компании на аналогичных должностях. Особенно это касается уровня образования и знания языка. Не удивляйтесь, если вас даже не спросят про «продвинутый» английский и забудут посмотреть на ваш диплом. Рассматривайте несоответствия как возможность для профессионального роста. Опыт и понимание того, что от вас будет требоваться, важнее формального соответствия. В конце концов, чему-то можно научиться уже на месте, а «вредного» специалиста отдела кадров можно задобрить, напрямую обратившись к руководителю организации в соцсетях или по почте — с высокой долей вероятности вас перенаправят к HR-специалисту, который не станет вас игнорировать.

«Отработайте минимум год на новом месте ради резюме»

Если вы понимаете, что совершили ошибку, должность не соответствует ни вашим ценностям, ни долгосрочным карьерным целям, — смело с ней прощайтесь. Важнее не «консервативное» резюме, в котором указано, что вы отработали 10 лет на одном месте, а умение трезво мотивировать ваши решения и объяснить, что вам точно не подойдет. Потенциальный работодатель скорее примет на работу человека, который четко знает, чего хочет, и быстро обучается, чем кандидата без какой-либо инициативы, уволенного с прошлой работы спустя годы сотрудничества. Чувство вины и неловкость — не повод для пустой траты времени.

«Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни»

Этот совет в различных формулировках приписывают Конфуцию, и доля правды в нем есть по сей день. Правда, не всегда стоит воспринимать эту мудрость как прямое руководство к действию. Видеть смысл своей работы и приносить пользу — не то же самое, что получать деньги за ваше хобби. Вы уверены, что ваше увлечение будет приносить все то же удовольствие, если станет вынужденным творчеством за деньги? Совершенно нормально, если ваша работа — не самая яркая часть вашей жизни. У вас есть возможности реализоваться и за ее пределами без каких-либо обязательств перед обществом.

«Переждите трудности»

Если корабль уже тонет, вопрос только в том, как скоро он уйдет под воду. Не ждите, что проблемы решатся сами собой и ситуация вот-вот изменится в лучшую сторону. Задержки зарплаты, нагрузка сверх нормы и откровенный обман — все это повод подыскивать новую работу. Вы не обязаны учитывать интересы компании, которая совершенно не принимает в расчет ваши. В противном случае кто-то из ваших коллег уволится первым, а вас попросят взять на себя его обязанности.

«Возьмите на себя дополнительные задачи»

Те, кто дает этот совет, предполагают, что различные неоплачиваемые задания позволят вам привлечь к себе внимание и зарекомендовать себя перед начальством как командного игрока, который всегда готов потрудиться ради общего дела и успеха. Увы, но повышают чаще тех, кто знает себе цену. Принимая на себя часть работы, которую вы делать не обязаны, вы занимаетесь благотворительностью, и не более того. К тому же, размытый круг обязанностей затруднит переговоры о повышении зарплаты в будущем — вы уже много что делаете и вас все устраивает.