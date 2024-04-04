Что такое гештальт? Зачем его закрывать и как делать это правильно

«Пора закрыть гештальт» — эту фразу можно услышать от знакомых, которые рассказывают о планах решить наконец какую-то насущную проблему или воплотить в жизнь что-то давно задуманное.

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Но что на самом деле означает это понятие, почему гештальты нужно закрывать и каким способом это можно сделать, «Газете.Ru» рассказала психотерапевт.

Что такое гештальт

Слово «gestalt» в переводе с немецкого означает «целостный образ». Для человеческого мозга очень важна предсказуемость и полная картина, именно поэтому даже в слове с пропущенными буквами мы мысленно дописываем недостающие. В психологии есть направление — гештальт-терапия, — которая призвана соединять детали в единое целое.

«Важная функция гештальта — обеспечение человеку психологической опоры и устойчивости. Гештальты психики представляют собой основу экзистенциальной, то есть подсознательной, картины мира», — объяснила «Газете.Ru» психотерапевт Анастасия Валуева.

Под незакрытым гештальтом принято понимать неразрешенную ситуацию. Если говорить языком примеров, то классическим проявлением выступает рядовой случай в семье: мама хотела быть актрисой, но по каким-то причинам не стала, поэтому она толкнула свою дочь на эту дорогу. Такие незавершенные задачи отнимают энергию, силы и внимание.

Когда возникает нереализованная потребность, человек может оказаться в тупике. Неудовлетворенность какого-то глубинного желания приводит к тому, что психика постоянно возвращает к этой задаче, делая ее одним из приоритетов. В результате формируется незакрытый гештальт.

Такие навязчивые фоновые мысли могут проявляться в различных сферах жизни: работе, семейных или романтических отношениях. Часто люди сталкиваются с повторяющимися ситуациями, ощущением дежавю или строят отношения с людьми, напоминающими кого-то из прошлого. На самом деле это стремление мозга разрешить травму.

Воспоминания о недавней ссоре с близким человеком могут вызывать желание вернуться назад и поступить иначе. К таким ситуациям относятся не только вопросы взаимоотношений, но и невыполненные домашние задания или важные пропущенные события: например, концерт любимого артиста.

Как мозг реагирует на гештальт

Когда мы получаем информацию с помощью органов чувств, наши мозговые нейроны, направленные на формирование цельного образа, реагируют первыми. Затем активизируются ответственные за распознавание деталей нейроны.

Мозг не просто обрабатывает поступающие сигналы, но и пытается предугадать, какая информация будет получена дальше, а после сравнивает свое предсказание с фактическими данными.

Если предсказание подтверждается и формируется целостный образ, или гештальт, выделяется дофамин — нейромедиатор, который вырабатывается, когда человек предвкушает удовольствие или ожидает вознаграждение.

В случае несоответствия ожиданий и действительности нейронная активность усиливается для обработки новой информации. Некоторые ученые полагают, что такой механизм позволяет мозгу упрощать задачи и экономить энергию: вместо того, чтобы заново обрабатывать каждый сигнал, мозг сравнивает его с уже известными моделями и объединяет информацию в гештальты. Эта способность мозга значительно упрощает восприятие мира, делая его более предсказуемым и понятным.

У каждого гештальта есть свое поле влияния, состоящее из сенсорных комплексов. Есть некое внутреннее впечатление, относящееся к одному и тому же объекту, но в разных состояниях.

«Ваза Рубина» — известный пример в области визуального восприятия, демонстрирующий способность выделять из общего потока информации определенные образы, в то время как остальная информация отходит на второй план.

Восприятие организовано так, что мы склонны группировать элементы в целостные формы или фигуры на основе определенных закономерностей. В случае с «Вазой Рубина», в зависимости от того, на чем сфокусировано внимание, мы можем увидеть либо вазу на черном фоне, либо два обращенных друг к другу лицевых профиля.

В чем суть гештальт-психологии

История гештальт-психологии

Понятие «гештальт» впервые предложил в конце XIX века австрийский философ и психолог Христиан фон Эренфельс. Он выдвинул теорию, согласно которой человеческое восприятие выходит за рамки суммирования ощущений органов чувств. Фон Эренфельс предположил, что в процессе восприятия человек объединяет впечатления в цельные образы или структуры.

Гештальт-психология — это направление в психологии, возникшее благодаря идее Христиана фон Эренфельса и работам немецких ученых Макса Вертгеймера, Курта Коффке и Вольфганга Кёлера в начале XX века.

Их исследования привели к формированию теории, согласно которой психические феномены должны изучаться как целостные структуры, а не как сумма отдельных элементов. Сама школа начала формироваться в 1912 году после публикации Вертгеймером статьи о восприятии движения.

Основная идея гештальт-психологии заключается в том, что наше восприятие организовано таким образом, что мы видим мир вокруг как целостные образы, а не наборы отдельных частей. А свойства этих целостных образов нельзя объяснить через свойства их составляющих.

Это направление также внесло вклад в понимание причин, по которым нам сложно отвлечься от незавершенных задач — эффект Зейгарник, который назвали в честь советского психолога Блюмы Зейгарник.

В 1920-х годах она обнаружила, что незавершенные задачи остаются в нашем сознании гораздо дольше завершенных. По наблюдению Зейгарник, официанты всегда запоминают неоплаченные заказы, но быстро забывают, когда счет закрыт.

Она объяснила это тем, что незавершенные действия вызывают психологическое напряжение, которое держит наше внимание на нерешенной проблеме, в то время как завершенные задачи быстро уходят из памяти.

Отличие гештальт-психологии от гештальт-терапии

Хотя гештальт-психология в итоге не получила широкого развития как самостоятельное направление, ее фундаментальные идеи продолжают оказывать влияние на многие области психологии, а также находят применение в дизайне и искусстве. Ее принципы значительно повлияли на развитие современных подходов к визуальной коммуникации и архитектуре.

Влияние этих идей исследовал немецкий психолог Фридс Перлс, который создал концепцию гештальт-терапии, в которой как целостный образ воспринималась целостная личность. Гештальт-терапия помогает человеку осознать шаблоны поведения, которые формируются в подсознании и мешают жить.

Попросту говоря, гештальты — это подсознательно важные для человека понятия, на которые он опирается в плане понимания различных ситуаций и явлений и в частности формирования поведения и принятия решений.

Популярное понятие незакрытого гештальта происходит из гештальт-терапии, которая зародилась в середине XX века и находится на стыке психотерапии и философии.

Несмотря на похожее название, гештальт-терапия развивалась независимо. Она предлагала практические методы работы с эмоциональными проблемами и психическим здоровьем людей, в то время как гештальт-психология базировалась на теоретическом изучении структуры психики.

В гештальт-терапии ключевую роль играет холистический, или целостный, подход. Так, для понимания психических процессов человека необходимо учитывать его личность в целом, а также контекст его жизни и внешние обстоятельства.

Принципы гештальт-терапии

Один из основных принципов гештальт-терапии — внимание к настоящему, что называют «жить здесь и сейчас». Терапевты помогают клиентам сосредоточиться на их текущем опыте, чувствах их ощущениях, а не на прошлых событиях или будущих переживаниях. Это помогает улучшить осознанность и самопонимание.

Гештальт-терапия уделяет большое внимание развитию осознанности, то есть способности наблюдать за собой и окружением без осуждения. Это включает в себя осознание телесных ощущений, эмоций и мыслей в реальном времени.

Опытный психолог всегда стремится к интеграции всех аспектов личности: эмоциональных, когнитивных и физических. Цель этого — достижение гармонии между различными частями себя, формирование здорового самовыражения и всецелое принятие себя. Это дает человеку полную силу и контроль над своей жизнью.

В гештальт-терапии большое значение придается способности человека к саморегуляции — способности к самоподдержке и росту в рамках окружающей среды. Психологи, использующие этот подход, придерживаются мысли, что человек обладает внутренними ресурсами для самостоятельного решения своих проблем.

Кроме того, логичным дополнением этого становится важность личной ответственности за свои поступки, чувства и благополучие. Терапия направлена на то, чтобы помочь клиентам осознать, что именно они вершители своих судеб, сами принимают решения и сами отвечают за свои чувства.

Чем опасен незакрытый гештальт

Гештальт в том смысле, который вложили в это понятие основатели гештальт-психологии, играет ключевую роль в нашем восприятии мира. Способность мозга объединять отдельные элементы в целостные образы — важный аспект нормального функционирования психики. Если человек не способен воспринимать окружающий мир как единое целое, это может указывать на наличие неврологических проблем или психических расстройств.

Однако незакрытый гештальт в более широком и повседневном понимании может приводить к отрицательным последствиям. Незавершенные дела или нерешенные проблемы порой зависают в сознании, отнимая ментальные ресурсы, вызывая беспокойство и отвлекая от текущих задач.

Психологи подчеркивают, что такие гештальты порой становятся источником тревожности, способствуют нерациональному поведению и заставляют человека бессознательно повторять одни и те же ошибки или модели поведения.

Хорошая новость в том, что сформированный гештальт не значит, что он неизменен, так как психика вся целиком очень пластична и переменчива. Важным процессом в гештальте является постоянная ревизия его состояния и качеств

Как закрыть гештальт

Чтобы закрыть гештальт, для начала стоит попробовать самому справиться с проблемой. Самостоятельное решение, когда это возможно, — самый эффективный способ избавиться от незавершенной задачи. Конец всех бед может быть элементарным: например, покупка желаемого гаджета или путешествие. Но может быть и сложным, когда требуется восстановление потерянных связей с людьми или с собственным я.

Один из методов гештальт-терапии — это диалог с «пустым стулом». Этот метод применяют не только для работы с незавершенными делами, но и для помощи в самых разных ситуациях: от неуверенности до борьбы с тревожностью.

Техника «пустого стула» позволяет выразить накопившиеся чувства, когда невозможно поговорить с человеком напрямую. Рекомендуется проводить ее под руководством терапевта, который поможет взглянуть на проблему под другим углом и обеспечит конструктивный диалог, а также не обращаться к умершим людям — для них лучше писать письма.

Можно попытаться провести упражнение и самостоятельно. Для этого нужно поставить пустой стул напротив себя и представить, что ваш собеседник, с которым у вас остались неразрешенные вопросы, сидит на нем. Если описать его внешность и манеры, то удастся сделать образ более реальным.

Затем начинайте говорить все то, что вы хотели бы ему сказать. Несмотря на кажущуюся странность ситуации, важно подходить к упражнению серьезно и откровенно выражать свои мысли. Вложив в это чувства, можно достать из глубин подсознания беспокойство и покончить с ним раз и навсегда.

Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, всегда можно обратиться за профессиональной помощью. Необязательно искать именно гештальт-терапевта. Важно выбрать специалиста, чьи методы вам близки и понятны, будь то когнитивно-поведенческая терапия или любая другая подходящая методика.

Критика гештальт-подхода

1. Недостаток эмпирической базы

Один из основных блоков критики подхода — отсутствие строгих эмпирических исследований, подтверждающих эффективность гештальт-терапии. Критики указывают на необходимость более обширных исследований, проведенных с использованием современных научных методов, для оценки эффективности подхода.

2. Субъективность методов

Гештальт-терапия основывается на принципах интуитивного понимания и личного опыта как терапевта, так и клиента, что может привести к высокой степени субъективности в интерпретации и анализе психологических проблем. Это может затруднить стандартизацию подхода и его применение в различных условиях.

3. Отсутствие структуры

Некоторые критики указывают на отсутствие четкой структуры в гештальт-терапии, что, по их мнению, может стать причиной недостаточной сфокусированности на конкретных проблемах клиента и непоследовательности в процессе лечения.

4. Возможное пренебрежение историей клиента

Поскольку гештальт-терапия сосредоточена на «здесь и сейчас», критики утверждают, что она может упускать из виду важность прошлого опыта клиента и его влияние на текущее состояние. Это может привести к недооценке долгосрочных психологических травм и проблем.

5. Интенсивность и эмоциональная насыщенность

Методы гештальт-терапии часто включают интенсивные и глубокие эмоциональные переживания. В некоторых случаях это может быть неприемлемо или даже вредно для клиентов: особенно для тех, кто находится в уязвимом или нестабильном состоянии.

Тем не менее нейрофизиологи считают гештальт-терапию весьма полезной, подчеркнула психотерапевт Анастасия Валуева, так как она активизирует работу головного мозга и увеличивает количество нейронных связей, развивает осознанность, стимулирует приобретение нового опыта и приспособление к окружающей среде.