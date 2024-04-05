Пять шагов, которые помогут преодолеть страхи и стать увереннее

Преодолеть свои страхи и стать увереннее в себе иногда кажется непосильной задачей. Однако при желании возможно все. Психолог Мария Макаренко рассказала «Вечерней Москве» о пяти простых шагах, которые помогут достичь этих целей.

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Принять свои сильные и слабые стороны

В самом начале пути к уверенности важно признать свою силу и слабость, а также научиться работать над своими недостатками. Ведь именно они могут стать вашими точками роста.

При этом есть качества, которые вы можете легко в себе развить в течение пары месяцев. Например, навык ораторского искусства: если вы знаете, что плохо выступаете на публике, то можно пойти на курсы и обучиться этому.

А есть врожденные и неизменные черты характера и темперамента (например, медлительность). В этом случае важно признать это и действовать с учетом своих особенностей — например, начинать сборы на важную встречу не за час, а за два до нее.

Нести ответственность за свои решения

Важно помнить, что ничего не решать — это тоже выбор, который вы делаете и за который несете ответственность.

Например, вам не нравится компания, в которой вы работаете. Коллектив вредный, обязанностей много, платят мало. Но при этом вы продолжаете ходить в офис, прикрываясь ипотекой. Хотя в реальности дело не в кредите.

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Просто есть другое решение: уволиться и искать новую работу. Но оно нравится вам еще меньше из-за страха неизвестности, низкой самооценки или по другим причинам. Вам стоит найти эти причины, признать их и действовать исходя из честных представлений о себе.

Открыто говорить о своих желаниях

В чем тут парадокс? Когда спрашиваешь человека, чего бы он хотел от жизни, он начинает перечислять вещи, которые ему не нравятся. Например: «меня достала моя старая машина» или «мне надоело, что муж со мной не разговаривает».

Стоит отслеживать за собой такие формулировки и менять их, продумывать, что конкретно вам хотелось бы изменить. Какая машина вам нужна для счастья? Как часто и на какие темы муж должен с вами разговаривать?

Когда твердо знаешь, чего хочешь, можно это донести другим людям. Показать уверенность хотя бы в своих желаниях, что поможет преодолеть страхи на пути к их реализации.

Учиться говорить нет

За потребностью со всеми соглашаться скрываются страхи: показаться грубым, поссориться, ввязаться в конфликт. Многие из нас просто не умеют вести диалог, отстаивать свое мнение и безумно боятся этого. Поэтому легче сказать да, позволяя другим нарушать ваши границы снова и снова.

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Как исправить ситуацию? В первую очередь — понять, что стоит за неумением говорить нет. Например, ваша доброта или жалость к другим. По крайней мере, вы так себя успокаиваете.

Но правда в том, что за добротой часто скрывается трусость. А за жалостью — высокомерие.

Поэтому возвращаемся к первому пункту и признаем не самые лучшие свои качества: «Да, я боюсь конфликтов»; «Да, я возвышаю себя, помогая другим». Тогда мозг получает команду к действию, и вы задумываетесь: «А как мне преодолеть мои скрытые негативные чувства? Что я могу сделать для этого?». Это и станет трамплином для следующих конкретных действий.

Осознать свои ограничения

Нашу неуверенность в себе подкрепляют успехи других. Например, вы смотрите на идеальную жизнь блогера и считаете себя неудачницей, поэтому принимаете решение пойти на курсы, открыть свой бизнес и запланировать путешествие. Притом что у вас трое детей, работа и престарелые родители, которым нужен уход.

Ну нет сейчас у вас сил и времени, чтобы «горы успешного успеха сворачивать». У вас есть жизненные обстоятельства, которые важно учитывать. А иначе есть риск, что вы попробуете открыть свое дело, у вас не получится из-за нехватки ресурсов, и как итог — еще глубже закопанная самооценка.

Поэтому с уверенностью мы работаем поступательно. Выписываем свои черты и ограничения. Меняем взгляд на самих себя. Важно делать это с любовью, без внутреннего критика, который все время норовит «поставить двойку».

Ведь быть уверенным — это не значит сразу перейти на другой уровень (из клерков в миллионеры). Это значит понять и принять свое текущее положение и осознать, что вы можете изменить прямо сейчас, а что — не в ваших силах.

Помните, что вся наша жизнь — это путь улучшения себя. И только вам решать, как его пройти.