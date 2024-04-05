Женщина назвала неочевидные минусы желания постоянно заниматься любовью

Желание мужа постоянно заниматься любовью разрушило 30-летний брак жительницы Великобритании и стало причиной ее хронической бессонницы. Об этом женщина рассказала Daily Mail.

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Женщина утверждает, что ее муж был зависим от секса и по несколько раз в день требовал интимной близости. По ее словам, время от времени она просыпалась от того, что супруг занимался с ней сексом без ее согласия. «Даже когда я болела, у меня были месячные или я явно валилась с ног от изнеможения, ухаживая за нашими тремя детьми, его сексуальный аппетит не ослабевал», — пожаловалась женщина.

Читательница добавила, что супруг был равнодушен к другим способам выражения чувств, помимо секса: ему не нужны были объятия, поцелуи и разговоры. Самым плохим в этой ситуации женщина назвала то, что она не могла рассказать кому бы то ни было о своих переживаниях. По ее словам, минусы ее семейной жизни были настолько неочевидными, что подруги считали жалобы на темперамент мужа хвастовством.

Читательница рассказала, что, даже когда мужу исполнилось 50 лет, его влечение к сексу не ослабло, он требовал близости с тем же энтузиазмом. Не помогали ни консультации с семейным психологом, ни попытки женщины выглядеть менее привлекательно — она намерено не ухаживала за собой, носила только спортивную свободную одежду и по несколько дней не мыла голову. Женщина утверждает, что была истощена физически и морально, она боялась засыпать, так как не знала, что будет с ней делать супруг. В итоге это привело к нервному срыву.

В конце концов, читательница рассказала, что решила развестись. По ее словам, ей понадобилось два года, чтобы почувствовать себя лучше и избавиться от бессонницы. «Теперь, когда мое тело снова принадлежит мне, я даже начинаю наслаждаться жизнью», — заключила она.

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