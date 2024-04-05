Михаил Лабковский озвучил «срок годности» любви и объяснил, как его продлить

Накануне народный психолог затронул в своем телеграм-канале тему, которая волнует многих. «Правда ли, что любовь живет три года?» — начал свой пост Михаил Лабковский. Эта фраза не взялась из ниоткуда — в 1997 году французский прозаик назвал так роман. По сюжету главный герой уверял, что через три года в отношениях наступает скука. А вот специалист говорит, что цифра не имеет ничего общего с реальностью.

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Да, любовь развивается поэтапно. На начальной стадии человек находится «под воздействием мощного гормонального коктейля и часто не может трезво мыслить». В этот период происходит сближение — партнер кажется идеальным. Затем наступает «похмелье», когда наружу вылазят особенности личности. Именно тогда человек и понимает, нравится ли ему его избранник или нет. А как долго это продлится, зависит только от самих участников действия.

«Любовь будет жить столько времени, сколько партнеры будут выбирать друг друга со всеми достоинствами и недостатками», — подчеркнул Лабковский.

Кроме того, психолог напомнил, что стабильность союза зависит от психики партнеров. Если люди умеют говорить, думают о совместном комфорте и не живут в разногласиях, то отношения точно будут здоровыми и долгими.