Почему люди верят в суеверия и приметы

Обычный день не предвещал ничего плохо. Вы спускались по лестнице и вдруг встретили ее. Черная кошка. Вы ждете в надежде, что она не двинется и успеете пройти мимо, но тут она перебегает вам дорогу. Суетливо ищете что-то деревянное рядом и стучите три раза по перилам. Должно сработать. Но уже вечером ваши планы рушатся: вам не подписали заявление об отпуске, потом еще кружка упала с рабочего стола, а под конец еще и левая рука зачесалась. Только лишних трат сейчас не хватало. Как же не верить в приметы, когда столько совпадений? Разберемся с основателем направления ценностно-ориентированной психологии (ЦОП) Олегом Гадецким.

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Самоисполняющееся пророчество

Казалось бы, что все суеверия и приметы дошли до нас с давних времен и передались от наших бабушек и дедушек. Но в социальных сетях недавно зародился новый тренд, который привлек внимание многих: идея пить кофе с добавлением корицы каждый четверг с обещанием увеличения заработка. Несмотря на свою юмористическую природу, подобные забавы могут оказаться первоначальным звеном в формировании своеобразного ритуала. Одной из возможных причин такого явления является наше врожденное стремление к обретению уверенности и контроля над окружающим миром, особенно в условиях неопределенности будущего. Иногда люди, стремясь к счастью, готовы прибегнуть к необычным и даже нелогичным действиям, особенно если кто-то утверждает, что это им помогло. Важно понимать, что в основе таких инициатив лежит не столько вера в мистические аспекты, сколько вера в собственные мистические возможности.

Согласно данным соцопроса ВЦИОМ, почти треть россиян испытывают веру в приметы, колдовство или порчу. Психологический анализ такого поведения позволяет увидеть в нем выражение внутренней тревожности и стремления к контролю над ситуацией. Времена неопределенности, такие как в период пандемии, часто подогревают этот внутренний дисбаланс и способствуют появлению разнообразных обрядов и ритуалов.

Магическое мышление является неотъемлемой частью человеческой природы и часто проявляется в детстве, когда мы верим в сказочные существа и события. Ответственность за свои поступки часто перекладывается на внешние факторы, будь то родители, Дед Мороз или Снегурочка. Ритуалы в таком контексте обретают значение иллюзии контроля и могут быть как ритуалами-подобия, так и ритуалами-притяжения, помогая человеку создать внутренний баланс и спокойствие.

Число 13, рассыпанная соль, сон с четверга на пятницу — эти суеверия как коллективное бессознательное живут уже давно в нашем обществе и имеют свою историю. Когда один человек некоторое время наблюдает определенную закономерность между двумя событиями, в дальнейшем он не будет замечать несостыковок в его умозаключениях. Он не заметит, что не все черные кошки, перебежавшие дорогу, принесли неудачи. А часть из них станут причиной самоисполняющегося пророчества. Мы подсознательно будем делать те шаги, что приведут нас с потере или огорчению. Но иногда «банан» — это просто «банан» и одни события никак не связаны с другими.

Интересно, что такие мистические обряды и приметы иногда приводят к изменению поведения людей: некоторые отказываются от запланированных действий из-за зловещих предзнаменований, в то время как другие, наоборот, находят в ритуалах и обычаях источник силы и уверенности.

Суеверия могут быть способом попытаться контролировать события или исключить непредсказуемые факторы. В мире, где многие вещи выходят за пределы нашего контроля, суеверные обряды и уверенности могут дать ощущение контроля или уверенности.

Мы притягиваем то, во что верим

Каждый из нас является автором уникальной книги под названием жизнь. Если нас сюжет будет о страхе, тревоге и переживаниях, мы будем всячески искать события и людей, которые пройдут «кастинг» в нашу историю. Приметы и суеверия — это внешние опоры, на которые опирается неуверенный человек. Вера в них отражает тревожного по своей натуре человека. Мы ищем гарантии и определенность во всем. Жизнь таких тревожных людей превращается в тяжкий труд, где он должен все держать под контролем: не забыть посидеть на дорожку, взять с собой талисман, не возвращаться по одному и тому же пути обратно. Вера в суеверия и приметы особенно распространена в среде, результаты которой зависят от множества факторов: политики, спортсмены, актеры, студенты.

Важно анализировать информацию, взвешивать все представленные факты и аргументы, а также трезво оценивать их взаимосвязь. Суеверия приводят нас к искаженному восприятию реальности. Для того, чтобы снизить уровень тревоги и страха перед неизвестностью, стоит проработать позицию ученика в жизни. Необходимо развивать свое критическое мышление и чаще задавать себе рациональные вопросы.