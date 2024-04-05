Психолог раскрыла секрет счастливого брака

Общее отношение к алкоголю избавляет супругов от ссор, способствуя развитию более гармоничных отношений, рассказала НСН Наталья Панфилова.

Алкоголь не продлевает жизнь, однако одинаковые вредные привычки помогают сохранить гармоничные отношения в браке, заявил в интервью НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Ученые из Мичиганского университета установили, что схожее отношение к спиртному в парах может увеличить срок жизни. Также уточняется, что легкое или умеренное употребление алкоголя обоих партнеров чаще способствует продолжительной жизни, чем полный отказ от вредной привычки. Однако Панфилова усомнилась, что дело именно в алкоголе.

«Алкоголь, как и курение – вредная привычка, она не может продлить жизнь. Но есть феномен: когда у пары одинаковые вредные привычки, им легче друг друга принять, не скандалить, не трепать друг другу нервы. Есть статистика, которая говорит о том, что в счастливом браке люди живут дольше. А люди в несчастливом браке, которые по каким-то причинам не развелись, напротив, сталкиваются с соматикой, вплоть до онкологических заболеваний. Когда человек живет в хроническом стрессе, иммунитет падает и ничего хорошего не получается. Что бы пара не делала, если они не скандалят, то, наверняка они будут жить дольше», - пояснила она.

Ранее продажи крепкого алкоголя в российских магазинах и заведениях общепита в 2023 году увеличились на 3,6%, до рекордных с 2017 года 7,2 литра на душу населения, передает «Радиоточка НСН».