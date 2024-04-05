Как развестись, если один из супругов не согласен?

Развод по уровню стресса стоит на втором месте после потери близкого человека. Особенно в том случае, если один из супругов отказывается разводиться. Как быть в этом случае, в интервью MIR24.TV рассказала юрист Татьяна Соколова.

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По ее словам, в органах ЗАГС расторгнуть брак можно при отсутствии общих детей или если дети достигли 18 лет. Когда есть общие несовершеннолетние дети, то расторжение брака всегда происходит в судебном порядке.

Часто решение о расторжении брака бывает инициативой кого-то одного. В ответ муж или жена может сказать: «Я не дам тебе развод!». Хотя решение о вступлении в брак и принимали обоюдно, с расторжением брака это не всегда работает.

«В российской правовой системе нет такого механизма, который мог бы заставить человека находиться в брачном союзе принудительно, – говорит Татьяна Соколова. – Но есть исключения, которые касаются мужей».

Нормы семейного кодекса не позволяют расторгнуть брак по инициативе мужа, когда его жена беременна и когда с момента рождения ребенка не истек годичный срок (даже если ребенок рожден мертвым или умер, не достигнув возраста одного года). То есть мужу придется некоторое время оставаться женатым человеком, даже если он уже живет отдельно, отмечает юрист.

«Со своей стороны беременная женщина или женщина сразу после родов может подать заявление о расторжении брака, здесь ограничений нет. И брак будет расторгнут», – объясняет Татьяна Соколова.

Когда можно расторгнуть брак в одностороннем порядке?

От одного супруга заявление в ЗАГСе примут в следующих ситуациях. Когда другой супруг:

Признан судом безвестно отсутствующим.

Признан судом недееспособным.

Осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

В этих случаях бракоразводная процедура происходит в органе ЗАГС, даже если у пары есть дети.

Когда придется разводиться в суде?

При наличии у семьи общих несовершеннолетних детей.

Если второй супруг не хочет являться в ЗАГС для расторжения брака.

Какие документы необходимо подать в суд:

исковое заявление,

оригинал и копию свидетельства о заключении брака,

копии свидетельств о рождении детей (при наличии детей),

квитанцию об уплате госпошлины в размере 600 рублей,

доказательства направления иска ответчику,

иные документы, в зависимости от конкретной ситуации.

В какой суд обращаться?

«Иски о расторжении брака относятся к подсудности мировых судей, – говорит Татьяна Соколова. – Если имеется спор в отношении имущества, споры по детям, то в некоторых ситуациях целесообразно обратиться в районный (городской) суд и заявить все требования сразу в одном иске. Но на практике дело о расторжении брака, дело о разделе имущества и дела в связи со спорами по детям могут рассматриваться отдельно, и даже в разных судах».

Иск подается по месту жительства ответчика (второго супруга). По словам юриста, иногда подать иск можно по своему месту жительства, когда с истцом проживают несовершеннолетние дети, или если состояние здоровья не позволяет выехать к месту жительства ответчика. Указанные обстоятельства подтверждаются документально, отмечает юрист

Если истцу не известны сведения об адресе ответчика, то в иске указывают последний известный адрес. Когда суд выяснит сведения о месте жительства ответчика, дело может быть передано в другой суд по правилам территориальной подсудности.

«Если суд не сможет установить место жительства ответчика, то в порядке ст. 50 ГПК может быть назначен адвокат в качестве его представителя. Например, это возможно, если женщина расторгает брак с мужем, который является иностранным гражданином и не находится в России на момент рассмотрения дела», – говорит Соколова.

Почему процесс занимает много времени?

Ответчик, который не хочет разводиться, вправе попросить у суда срок на примирение, этот срок составляет максимально три месяца. По словам эксперта, иногда инициатор развода меняет свое решение в пользу сохранения семьи и отказывается от иска. То есть, происходит восстановление отношений, и суд прекращает производство по делу.

Когда ответчик не является в суд и игнорирует судебные заседания, суд может вынести решение о расторжении брака при условии надлежащего почтового извещения ответчика повесткой по адресу регистрации. Такое решение может быть вынесено по правилам заочного производства. Заочное решение суда ответчик сможет обжаловать, когда о нем станет известно.

Решение, вынесенное по общим правилам искового производства, также может быть обжаловано одной из сторон спора. Это один из способов противодействия, выражающееся в затягивании сроков.

Как получить свидетельство о расторжении брака:

дождаться окончания срока на обжалование, после которого решение суда вступит в законную силу,

получить в суде документ о том, что решение о расторжении брака является вступившим в законную силу,

обратиться в орган ЗАГС, где выдадут свидетельство о расторжении брака.