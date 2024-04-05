Что никогда нельзя говорить пожилым родителям?

Возраст сказывается не только на теле, но и на психике. Люди становятся более чувствительными, тревожными. Вот почему взрослым детям порой бывает сложно общаться с постаревшими родителями. Как бы сложно вам ни было принять перемены в их поведении, прежде чем говорить что-то резкое, вспомните эти 10 стоп-фраз, посоветовала клинический психолог Анастасия Наталевич.

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Какие фразы нельзя говорить пожилым родителям

«Если бы не ты, я бы уже давно добился успеха». Детские обиды на родителей пора оставить для разговоров с психологом. Сейчас родители не могут изменить прошлое. Да и вы взрослый человек, который сам несёт ответственность за свою жизнь.

«Вы испортили мне жизнь». Ничего, кроме чувства вины у собеседника, такая фраза не даст. «Моего друга родители любили больше». Вряд ли кому-то понравится сравнение не в свою пользу. А тем более пожилым, которые из-за возраста и так переживают чувство утраты собственной значимости. «Давай я сам всё сделаю». Полностью брать на себя все обязанности родителей значит лишать их самостоятельности и автономии. Не стоит дополнительно провоцировать чувство беспомощности у них. «Опять ты про похороны». Пожилые чаще задумываются о том, что произойдёт после их ухода из жизни. Старайтесь по мере возможностей не игнорировать такие беседы. «Мне ничего не надо». Пожилые родители тоже хотят заботиться и радовать вас. Не спешите отказываться от подарков, даже если это какая-то ненужная вещь. «Зачем тебе это? Лучше отдохни». Для взрослых важно чем-то заниматься и поддерживать социальные связи. Так что не стоит отговаривать родителей от поездки на дачу, если им нравится это занятие. «Как ты мог забыть?». С возрастом начинают страдать зрение, память и скорость реакции. Ваши родители тоже переживают по этому поводу. Не стоит лишний раз тыкать в них этим — проявите терпение и уважение к возрасту. «У меня слишком много дел». У пенсионеров больше свободного времени, чем у их работающих детей. Но всё-таки постарайтесь выделять время на общение с родными. «Обойдусь без твоих советов». У пожилых людей совсем другие представления об этичности, границах и прочем. Однако их советы не стоит сразу обесценивать. Хотя бы просто выслушайте их, даже если не собираетесь им следовать, привело советы психолога издание Psychologies.

Что мешает построить здоровые отношения в семье

Чаще всего дети противятся помощи родителям, если: - их избаловали. Ребёнок не ценит родительский вклад и не чувствует себя благодарным — ведь это так легко; - родители жертвовали всем ради детей. Такой ребёнок даже не задумывается, что у мамы с папой могут быть какие-то личные потребности и желания; - взрослые с малых лет говорят о том, что ребёнок им должен; - родители директивные и подавляющие. В этом случае выросшим детям хочется «списать» все долги, обанкротив семейные отношения.

Дети будут заботиться о родителях, если отношения в семье строятся не на будущей выгоде, а на искреннем интересе друг к другу. Тогда для детей это будет естественное желание, а не обязанность.

Именно поэтому важно, чтобы роли в семье изначально были распределены правильно, говорила «Секрету» психолог Марина Гогуева. Подробнее о том, почему молодёжь отказывается помогать старшим, читайте тут.