Нейропсихолог рассказал, как телефоны отнимают энергию у человека

Психотерапевт и нейропсихолог Диана Далгатова поясняет, что все дело в синем свете, который излучают экраны телефонов. Именно он способен подавлять выработку мелатонина - гормона, отвечающего за здоровый сон. Отсюда появляется бессонница и плохое самочувствие в светлое время суток.

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Это также может стать причиной депрессий, так как организм недополучает энергию и начинает забирать жизненные ресурсы психоэмоционально.

Психотерапевт подчеркивает, что важно за несколько часов до сна ограничить использование смартфона, чтобы улучшить качество отдыха и, соответственно, повысить концентрацию внимания и способность к запоминанию, пишут "Известия".

Ранее врач дал советы, как снизить вредное воздействие гаджетов на зрение ребёнка.