Чувство одиночества заставляет женщин потреблять вредную пищу

Магнитно-резонансная томография показала, что у одиноких женщин мозг реагирует особым образом на изображения высококалорийных и сладких продуктов. Новые данные помогут более эффективно бороться с расстройствами пищевого поведения и психическим здоровьем, сообщает Naked Science.

Группа нейробиологов из Калифорнийского университета провела исследование, чтобы понять, как чувство одиночества влияет на тело человека. Они опросили 93 женщины от 18 до 50 лет и оценили уровень и качество социальной поддержки, которую они получают. Участницы были разделены на группы с разным уровнем социальной изоляции. В результате оказалось, что у женщин из группы с высоким уровнем изоляции был более высокий процент жировой массы, менее качественное питание, большая тяга к еде, а также повышенный уровень тревоги и депрессии.

Когда женщинам показывали изображения еды, участницы из группы с высоким уровнем изоляции проявляли повышенную активность в мозговых областях, связанных с тягой к высококалорийной и сладкой пище, и снижение активности в области, отвечающей за самоконтроль пищевого поведения.

«Когда люди одиноки, это влияет не только на то, как они себя чувствуют, но и на их поведение и осознанность потребления пищи. Зачастую они не отдают себе отчет в том, сколько едят, перестают контролировать свое желание есть и тягу к потреблению, особенно нездоровой пищи. В итоге это превращается в порочный круг между нездоровым питанием и негативными эмоциями», — отметили авторы статьи.

Будущие исследования будут фокусироваться на поиске других биологических маркеров, связанных с одиночеством, как например метаболиты, состав микробиома и воспалительные реакции.