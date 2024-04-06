Привычки в общении, которые больше всего раздражают собеседника

Одна из самых раздражающих привычек людей в общении — давать советы. О том, что еще обычно раздражает собеседников, «Газете.Ru» рассказала психолог Мария Земцова.

«Друг, коллега или просто соседка могут рассказывать вам о своей жизни и на что-то пожаловаться. Вместо слушания, понимания, кивания, вы начинаете давать советы: «сделай так, скажи, ответь» «разводись с ним, сколько можно терпеть». Надо понимать, что мы не имеем права давать советы, если не просили. И тем более советы, которые могут очень сильно повлиять на жизнь человека, если он вдруг воспримет совет и сгоряча им воспользуется, потому что сам не понимает, что делать. Любые советы и помощь должны даваться по запросу. Если нет запроса, то не стоит что-то советовать. Это приводит к раздражению собеседника. При необходимости вы всегда можете поинтересоваться, можете ли дать совет», — объяснила эксперт.

Еще одна такая привычка — прерывать собеседника.

«Такие люди нетерпеливы, слово услышали — уже все поняли и хотят сказать, как было у них, как им было плохо или хорошо, рассказать свою историю, дать совет, что нужно делать. Ощущение, будто тебя здесь нет. Очень неприятное ощущение, которое с каждым разом нарастает. Стоит замолчать и уступить сцену главному герою. Так может прийти понимание, что здесь что-то не так. Или же обозначить, что вам неприятно, когда постоянно перебивают. И далее действовать по ситуации», — рекомендовал специалист.

Раздражает людей и то, когда собеседник постоянно отвлекается.

«То в телефон смотрит, пишет. Или на звонок отвечает и там может зависнуть или отойти. Или кому-то кричит в другую комнату, раздает указания детям, партнеру. А иногда по ощущениям — будто о чем-то думает о своем. Но глаза и общее ощущение транслируют невключенность. Это трансляция положения, когда собеседник не важен», — добавила психолог.

Не лучшим выбором будет и общаться не с позиции равных, демонстрировать свое преимущество за счет принижения собеседника.

«Отмечать ,что у меня лучше, а я могу вот так, или поживи с мое, дорасти до моего уровня. В такой ситуации, скорее всего, собеседнику нелегко, возможно, что-то случилось, нужна помощь или совет, и тут — новое принижение вместо поддержки, понимания и опоры», — рассказала она.

Наконец, пятая привычка — трансляция негатива.