Что делать, когда грустно и кажется, что все тебя ненавидят

Народный психолог продолжает раздавать советы своим подписчикам и накануне затронул тему, которая волнует многих.

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Читательница задала Михаилу Лабковскому вопрос: «Что делать, когда очень грустно и кажется, что все плохо, ничего не выходит и все меня ненавидят?» Психолог тут же пояснил, что важно видеть разницу между тем, когда не нужно запрещать себе эмоции, и тем, когда человек скатывается в позицию «безвольной куклы». Нужно уметь отслеживать свое состояние и понимать, когда грусть переходит «в перманентное состояние беспомощности и никчемности».

Например, если водитель «затупил» на светофоре, за что в ответ получил «курица», он будет чувствовать обиду. Однако если он будет кормить свою внутреннюю жертву, то быстро успокоится. Но если этот случай заставит задуматься о том, что в жизни все идет не гладко, то это жалость.

«Запомните: жалость — деструктивная привычка, она разрушает психику», — пояснил психолог.

Это чувство для человека выгодно, ведь если его нет, то приходится что-то делать — работать над собой и менять жизнь. Психолог предложил серьезно об этом подумать.

Ранее Михаил Лабковский объяснил, как перестать срываться и поднимать голос в конфликтах, а также озвучил «срок годности» любви и объяснил, как его продлить.