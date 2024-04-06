Как распознать неуверенного в себе человека

Такие люди неспособны воспринимать похвалу. Получая комплименты, они начинают краснеть и менять тему разговора.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Неуверенный человек в базе имеет страх быть собой. Если мы очень глубоко будем разбирать, что такое неуверенность, то это страх проявляться, страх заявляться и именно быть собой. Чем неуверенные люди отличаются от уверенных? Во-первых, у неуверенных людей целая куча сомнений всегда. Во-вторых, они очень часто оценивают себя негативно. Неуверенные в себе люди отличаются излишним смущением и стеснением. Когда невозможно вообще человека похвалить, чтобы он не застеснялся, не закраснелся и не сказал: «Да ладно, это вообще всё само, я к этому не имею ни малейшего отношения». Люди. Неуверенные в себе, они внимания выдерживать не могут. Поэтому, когда им делают какой-то комплимент, или даже подчёркивают какие-то достижения, то есть хвалят, они это внимание, эту похвалу выдержать не могут. Они начинают очень смущаться, стесняться, и даже в теле эту неуверенность физиологически проявлять».

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