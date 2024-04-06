Секс в душе или ванне: минусов больше, но есть и плюсы

Одна из самых интересных составляющих секса с постоянным партнером — это пробовать новые вещи. Одни из них можно записать в категорию «попробовал один раз и больше никогда» — тут подставьте нужное, все здесь взрослые. А еще есть целый пул эротических игр, которые кажутся либо лучшими, либо абсолютно худшими — секс в душе одна из таких вещей. Эта волнующая сцена присутствует в таком количестве фильмов, что можно подумать, будто это обычное, повседневное явление. Притом совершенно прекрасное. На самом деле все обстоит совсем не так. Тут есть плюсы и минусы.

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Плюс: легкая уборка

Будем честны, секс — увлекательное занятие, которое оставляет следы. Иногда — много следов. Иногда, вместо того, чтобы умиротворенно обниматься, приходится бежать за салфетками или полотенцем. А то и включать тяжелую уборочную артиллерию. В душе же беспорядок исчезает практически мгновенно, и вы остаетесь чистыми до скрипа!

Плюс: ощущение близости со своим партнером

Обычно во время секса партнер помогает вам раздеться, можно выключить свет и спрятаться под одеялом — на любом из этапов можно «спрятаться» или постараться принять более выигрышную позу.

«Но перед тем как принять с ним душ, вы раздеваетесь и стоите, ожидая, пока нагреется вода. Однако это не минус. Трудно не почувствовать близость, но и уязвимость друг друга, когда вы оба голые и находитесь в замкнутом пространстве. Нет ничего лучше, чем сблизиться в ванне размером метр на метр — потому что других вариантов просто нет! Это однозначно укрепляет отношения», — уверяет сексолог Елена Тихонова.

Плюс: можно удрать из спальни, где мирно сопит ребенок

Квартирный вопрос может испортить не только жителей столицы, но и вообще всех. Какие уж тут эротические игрища, если спальню с вами разделяет ребенок любого возраста. Или родители за тонкой стенкой. В общем, это вполне себе альтернатива для мирного (или уж там как пойдет) уединения.

Минус: сильная ограниченность в выборе поз

«Не стоит пробовать акробатические позы, иначе вы можете упасть. Возможно, вы просто перейдете на оральные ласки, поскольку половой акт в душе может оказаться затруднительным. На пол в душе не лечь, так что, по сути, рабочим вариантом остается только поза стоя „ложкой“, а она далеко не всем парам подходит по ряду причин», — предупреждает Елена.

Минус: вода — это НЕ смазка

Чего мужчины часто не понимают, занимаясь любовью в воде, так это того, что она делает прямо противоположное тому, что они думают. Вода благополучно высушивает всю эту прекрасную естественную смазку, делая секс в душе иногда болезненным для девушек, у которых эта смазка не вырабатывается естественным путем. И даже не думайте о том, чтобы нанести туда мыло, чтобы «сделать ее более скользкой», товарищи мужчины. Вы хоть знаете, что такое pH-баланс?

Минус: ограниченность контрацепции

«Если вы все еще пользуетесь презервативами, секс в душе может быть не для вас. Презервативы не были проверены на способность выдерживать душ с горячей водой, смешанной с мылом, шампунем или чем-то еще. Так что если вы пользуетесь презервативами, оставайтесь в спальне, так будет выше вероятность того, что вам не удастся „случайно“ забеременеть», — говорит Елена.

И наконец, не вините себя, если у вас ничего не получается — у многих людей в душе не складывается ничего интересного. Вместо этого сосредоточьтесь на том, как получить больше удовольствия от секса в более привычным условиях.