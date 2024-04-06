Как вычислить неуверенного в себе человека

Неуверенного в себе человека можно распознать по нескольким признакам, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Елена Соловьёва. По ее словам, таким людям сложно воспринимать похвалу, а получая комплименты, они краснеют и переводят разговор на другую тему. Она добавила, что в основе такого поведения лежит страх проявляться и быть собой, сомнения и негативная оценка себя.

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Неуверенные в себе люди отличаются излишним смущением и стеснением. Когда невозможно вообще человека похвалить, чтобы он не застеснялся, не покраснел и не сказал: «Да ладно, это вообще всё само, я к этому не имею ни малейшего отношения». Люди, неуверенные в себе, они внимания выдерживать не могут. Поэтому, когда им делают какой-то комплимент или даже подчёркивают какие-то достижения, то есть хвалят, они это внимание, эту похвалу выдержать не могут, — сказала она.

Ранее семейный психолог Ирина Канищева заявила, что чаще всего женщины обращаются за психологической помощью из-за низкой самооценки, трудностей в общении и негативного травмирующего опыта. Специалист уточнила, что неуверенность часто мешает построить здоровые отношения.

Многие женщины сталкиваются с тем, что не могут выражать собственные чувства, особенно негативные, добавила эксперт. Зачастую это приводит к конфликтам в отношениях. Канищева отметила, что общение является ключевым элементом здорового взаимодействия с окружающими. В связи с этим важно учиться выражать свои мысли и чувства конструктивно, а также слышать партнера. Тем временем негативный опыт влияет на способность женщины строить отношения. Часто травматические события оставляют отпечаток на психике, подчеркнула психолог.