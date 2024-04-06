Как домашние животные могут разрушить семью

Несмотря на то, что домашние питомцы приносят радость и положительные эмоции семьям, в которых они живут, они также могут стать причиной конфликтов, рассказал NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения, психолог Александр Кононов. По его словам, в некоторых случаях чрезмерное внимание к кошке или собаке заканчивает отношения.

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В качестве примера психолог привел случай из практики, когда жена приревновала мужа к собаке, поскольку он уделял питомцу больше внимания и нежности, чей ей. Кроме того, если человек заведет домашнее животное, он может отдалиться от близких, начав проводить больше времени с ним. Это грозит проблемами в межличностном взаимодействии и потерей навыков коммуникации.

Семья должна сразу решить, кто будет гулять с собакой или убирать лоток за кошкой. В противном случае животное не укрепит эмоциональную связь между членами семьи, не гармонизирует отношения, а, напротив, станет причиной конфликтов в семье и дестабилизирует ее, — добавил Кононов.

Психолог отметил, что если в семье есть взаимопонимание и любовь, домашнее животное однозначно укрепит ее. По его словам, в таком случае питомец лишь обогатит семейную жизнь и создаст позитивный эмоциональный фон.

Ранее психиатр Виктория Читлова предупредила, что если у человека в депрессии от двух недель и дольше наблюдается плохое настроение, нарушение аппетита и расстройство сна, ему требуется помощь врача. Она отметила, что замедление мыслительной деятельности и забывчивость также являются опасными симптомами.