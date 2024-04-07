Психолог объяснила, почему снятся кошмары и как от них избавиться

Сон — не только время для отдыха тела, но и время, когда мозг обрабатывает всю информацию, полученную за день. Психолог, декан института новой психологии Анна Пестрякова объяснила, почему снятся кошмары и как от них избавиться.

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Она рассказала, что сновидения возникают из-за постоянного анализа мозгом получаемой информации. Во время ночного отдыха она из краткосрочной памяти переходит в долгосрочную, что может привести к появлению кошмаров. Например, если накануне человек посмотрел фильм-катастрофу, то ему может присниться, что он сам стал участником трагических событий.

Психолог отметила, что не только внешние впечатления могут стать причиной страшных снов. По ее словам, подавленные негативные эмоции и стресс тоже могут спровоцировать кошмары. Проблемы со здоровьем, как ментальные, так и физические, тоже могут стать причиной плохих снов.

Чтобы избавиться от кошмаров, специалист рекомендует обратить внимание на образ жизни перед сном. Физическая активность и прогулка на свежем воздухе могут помочь снизить вероятность кошмаров. Важно также избегать ситуаций и людей, вызывающих стресс и негативные эмоции.

Помимо этого, после страшного сна полезно вспомнить, как можно было бы поменять его ход. Представление позитивного развития событий поможет убедить психику в том, что есть выход практически из любой ситуации.

В итоге, хоть кошмары и могут быть пугающими, понимание их причин и применение правильных методов борьбы с ними могут помочь обрести спокойный сон и мирное утро, сообщает Rsute.ru.

Психолог и семейный консультант Станислава Зарудная рассказала о том, как справляться с ночными кошмарами и получать от них пользу.

Эзотерики считают, что сновидения могут указывать на проблемы человека со здоровьем. Они назвали основные типы снов, при помощи которых подсознание предупреждает об опасности.