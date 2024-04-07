Круговорот «больных» отношений: почему человек все время выбирает «не тех» партнеров

Часто люди притягивают однотипных партнеров и раз за разом попадают в абьюзивные, зависимые или другие нездоровые отношения. Вырваться из этого порочного круга непросто. Кажется, ищем человека, не похожего на бывшего или бывшую, но спустя время понимаем, что снова выбрали тот же типаж. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дала основатель Института семейной психологии, психолог Инна Мирная.

© Вечерняя Москва

По ее словам, причин, по которым человека постоянно тянет «не к тем» партнерам, несколько.

— Они возникают либо в родительской семье, где были перекосы в воспитании, либо под влиянием какого-либо травмирующего события, потрясения, — отметила специалист.

Психологические причины

Выбор партнеров, отношения с которыми будут заведомо болезненными, чаще всего мы совершаем из-за непройденной сепарации с родителями, и в этом случае поневоле продолжаем жить по семейному сценарию, рассказала психолог.

— Вторая причина — когда в отношениях с родителями у нас все благополучно, но в прошлом был травматичный опыт с партнером, в котором мы не прожили чувства и эмоции. В этом случае мы попадаем в ситуации, в которых будем снова и снова находиться в негативных состояниях тревоги, злости, страха одиночества, чувства брошенности, небезопасности и т. д., для того, чтобы, наконец, их прожить и закрыть гештальт, — объяснила Мирная.

Почему не удается учесть ошибки

По мнению специалиста, психика человека устроена таким образом, что подсознательно мы всегда выбираем привычные обстоятельства и привычные реакции.

— Мозг считывает их как безопасные. То есть если у мужчины или женщины уже был опыт нездоровых отношений, то их неудержимо будет тянуть к аналогичным. Нормальные отношения будут казаться им пресными и неинтересными, — подчеркнула психолог. — Они будут уходить из них и вступать в болезненные союзы до тех пор, пока не осознают, что дело в них самих, а не в том, что им попадаются стервы и мерзавцы.

Как выйти из круговорота

Чтобы изменить свой негативный сценарий, необходимо осознать, что у вас есть определенная психологическая проблема, и быть готовым ее решать, заметила Мирная.

— Для этого нужно разобраться в своих чувствах, ожиданиях и их причинах, принять их и включить критическое мышление. Это значит, научиться слышать и слушать себя, отслеживать свои реакции и установки и менять их, — пояснила специалист.

Если вы чувствуете, что вам сложно объективно оценивать и менять ситуацию, то стоит обратиться за помощью к психологу, порекомендовала собеседница «ВМ».