Психолог Хакимов назвал четыре способа борьбы с прокрастинацией

Прокрастинация – это состояние, саботирующее успех и благополучие, но есть ряд эффективных приемов в борьбе с ней. Об этом Москве 24 рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

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Эксперт объяснил, что, по сути, это состояние – склонность к откладыванию насущных обязанностей и дел на неопределенное "потом". Помимо очевидных минусов вроде упущенного времени и накопившихся забот, прокрастинация способствует появлению и чисто внутренних эффектов:

негатива по отношению к себе;

тревоги;

низкой самооценки;

стресса;

чувства вины.

Здесь, конечно, сразу возникает ассоциация с такой вещью, как лень. Какая между ними разница? Корень обоих явлений заключается в мотивации, но в случае лени побуждение к действию настолько низкое и незначительное, что приступать к работе просто незачем. Прокрастинация же может быть наполнена активностью, только она служит как бы отвлекающим фактором, уводящим от того, что необходимо в данный момент.

Причины для этого состояния могут быть самые разные, объяснил эксперт. Например, недостаточная уверенность в своих способностях и опыте – иногда это блокирует даже малейший позыв к активности.

Также это может быть непонимание смысла задачи, низкий уровень вознаграждения, который за нее обещан (если неясно, зачем что-то делается, то трудно себя заставить напрягаться ради неизвестности).

Кроме того, это и страх неудачи. "Лучше никак, чем плохо" – приблизительно такой установкой руководствуется человек, в очередной раз отодвигая дедлайн в некое туманное будущее, добавил Хакимов.

Еще одна причина – смещение ответственности. Часто в качестве оправдания приводятся доводы из разряда приятель не вовремя позвонил, ребенок отвлекает, не давая начать уборку, на работе загрузили задачами, и я не успеваю в тренажерный зал и так далее.

И, безусловно, это реальные ограничения. Это может быть как состояние здоровья, сильное утомление или накопившийся стресс, так и, к примеру, некомфортное пространство, где негде уединиться и создать необходимую атмосферу для творчества или работы.

Прокрастинация – состояние неприятное, но преодолимое. Инструментами перестройки может стать понимание причин и следствий, а также актуализация наших внутренних ресурсов и самодисциплина.

В борьбе с этим состоянием один из основных моментов – осознание собственных сильных сторон и неизбежных барьеров, как интеллектуальных, так и физических. При несовпадении ресурсов и тех целей, которых человек стремится достичь, желание остается, а вот реальных перспектив для этого не находится. Отсюда и постоянное откладывание в долгий ящик туманных ожиданий. А если разобраться в том, что действительно под силу, неадекватные планы просто отпадут.

Также необходим пересмотр приоритетов: даже если технически человек в состоянии что-то сделать, это не значит, что оно ему необходимо. Понимание и признание того, что действительно интересует, придает много сил, даже несмотря на какие-либо препятствия.

Еще один важный момент – структурирование, умение не просто абстрактно захотеть чего-то, но и оформить это в виде конкретных слов, действий, задач. Например, мало просто "улучшить физическую форму" – нужно составить расписание, четкую программу из упражнений, вести учет прогресса и так далее.

Дробление на небольшие, но понятные и осязаемые части помогает и лучшему пониманию того, что мы делаем, и конкретной реализации.

Кроме того, все-таки необходимо освоить самоограничение. Создание подходящей рабочей среды – один из залогов продуктивности, уверен психолог. Если каждые пять минут отвлекаться на смартфон, новостные ленты и прочее, то говорить о хоть мало-мальски значительном успехе не приходится. Важно выработать привычку, выполняя рабочие обязанности: к примеру, читать новости не более 20 минут в день, заключил эксперт.