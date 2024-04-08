Психолог рассказала, как не убить любимого

Практически в любой семье возникают ситуации, когда вчера ещё близкий и любимый человек вызывает приступы раздражения и злости. Откуда они берутся? Насколько опасны и как правильно с ними справляться? Об этом мы беседуем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

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Бешеные чувства

– Откуда возникают агрессия и раздражение на спутника жизни? Это свидетельство того, что любовь прошла?

– Злость, как и любая другая наша эмоция, – нормальное явление, несмотря на то, что принято делить эмоции на хорошие и плохие.Любая эмоция – это сигнал о том, что во внешнем мире что-то происходит. Например, если меня погладить, то я испытаю приятные телесные ощущения. А если прикоснусь, например, к раскалённой сковородке, тело тут же даст сигнал об угрозе. Вот то же самое с эмоциями. И, в частности, злость, даже на близкого человека, сигнализирует о существовании проблемы – либо нарушаются наши границы, либо не удовлетворяются какие-то наши потребности.

Ещё одна причина возникновения злости на близкого человека – столкновение разных правил. У всех в семьях свои правила относительно быта.

Банальный пример – у одного супруга в семье было принято мыть посуду сразу как поел или попил чай. А другой считает, что нормально поставить посуду в раковину и помыть потом, когда уже накопилось за день. Вот как правильно? А никак. Вернее, и так, и так. Здесь нет какого-то единого правила, которое гласило бы, когда нужно мыть посуду.

И всё это не означает, что любовь прошла.

– А что делать с этой злостью и раздражением? Можно ли выплёскивать или всё-таки лучше сдерживаться?

– Длительное подавление злости приводит к постепенному развитию депрессии и различных заболеваний. В принципе, подавление любой другой эмоции ни к чему хорошему не приводит. К тому же, когда раздражение на другого копится, оно потом начинает выплёскиваться в виде неконтролируемой злости или пассивной агрессии. Свою злость нужно обязательно выражать.

– Что же, закатывать скандалы, высказывая супругу всё, что о нём думаешь сейчас?

– Злость правильно выражать через, наверное, всем давно известные «я‑сообщения». То есть когда мы говорим человеку о том, что нам не нравится или мы что-то чувствуем по тому или иному поводу, не переходя на личности.

Есть алгоритм для «я‑сообщений». Мы описываем ситуацию, которая вызывает у нас напряжение. Например – ты не помыл чашку сразу. А потом описываем свою эмоцию, которую этот факт вызывает – и меня это раздражает.

Важно объяснить причины, почему это вызывает такое чувство. Например, в вашей семье это было принято по-другому, поэтому для вас это важно. Ну и в завершение высказать свои пожелания – например, мне бы хотелось, чтобы ты мыл чашку сразу после того, как попил чай.

При этом хорошо бы найти какие-то альтернативные варианты. То есть не ставить человеку ультиматум: ты будешь делать только так, как я привыкла, – а попробовать найти какие-то варианты решения проблемы.

Например, если жене хочется, чтобы муж звонил ей в течение дня с работы, нужно объяснить – я очень беспокоюсь, или мне кажется, что я тебе не нужна, не мог бы ты мне звонить? Или если тебе некогда, просто что-нибудь напиши. То есть придумать какую-то альтернативу.

И, соответственно, нужно выслушать другого. Постараться понять, что происходит с ним, что он чувствует по этому поводу, почему он так поступает – не моет эту злополучную чашку или не звонит? И вот таким вот образом, через диалог, мы можем прийти к какому-то решению, которое устроит всех.

Есть неоспоримые правила – ну, например людей бить нельзя. Это даже в Уголовном кодексе прописано. А вот правило по поводу того, когда нужно кружку мыть, нигде не записано. Поэтому нужно понимать, что у человека может быть другое правило, которое ему тоже важно, и стараться договариваться. Эмоции на воле – Но ведь бывает состояние, когда что бы ни сказала или сделала вторая половина, она просто бесит, а человек даже не может понять, в чём причина.

– Это свидетельство каких-то противоречий в отношениях, каких-то глубинных проблем в них.

Скорее всего, это просто накопленная злость. Та самая, которую человек, может быть, какое-то время подавлял и не имел возможности высказать. Когда злость накапливается, как я говорила, чуть выше, это может приводить к тому, что отношения разрушаются. Бесить начинает буквально всё. Даже просто, как человек дышит.

И в этом случае важно опять же разобраться в изначальных причинах злости – человек либо нарушает наши границы, либо не удовлетворяет потребности, либо нарушает правила. Иногда непросто с этим разобраться самостоятельно. И в этом случае стоит обратиться к психологу или поискать какую-то внешнюю помощь.

– А что делать, если агрессия уже переполняет и рвётся наружу? Сдерживаться – так это же подавление эмоций? А если дать ей волю, так можно же таких дел натворить, что потом и семью-то сохранить сложно будет.

– Очень важно помнить, что любая громкая агрессия – когда мы кричим или даже просто говорим на повышенных тонах, используем оскорбительные слова, всё это негативно сказывается на психике другого человека. Крик пугает. Даже если человек это не осознаёт, но тело реагирует на крик, как на опасность, выбросом адреналина, норадреналина и других гормонов стресса.

Поэтому если вы часто кричите, например, на своего близкого человека, то вы, по сути, его потихонечку разрушаете. То есть вы совершаете в его адрес эмоциональное насилие, которое может приводить к проблемам с психическим и физическим здоровьем.

Возможно, действительно накопились подавляемые эмоции, и у человека происходят неконтролируемые срывы. И в этом случае важно разобраться, отмотать, найти первопричину тех эмоций, которые он в себе подавляет, и её устранить.

Бывает, что люди ведут себя агрессивно, потому что это для них привычная модель поведения. Они воспитывались в семье, где на них кричали, мама кричала на папу. И в этом случае важно перестроить вот эту модель поведения. Иногда это получается сделать самостоятельно. Просто человек осознаёт, что это ненормально, что это действует разрушительно, и начинает себя останавливать в эти моменты.

Но иногда человеку нужна в этом дополнительная помощь. Ссора из избы – Бытует мнение, что семьи, где бурно выражают эмоции, гораздо счастливее тех, где супруги стараются сдерживаться во время ссор.

– Счастливые семьи – те, где дают выход эмоциям, но дают правильно. По алгоритму через «я‑сообщение» и через попытку идентифицировать проблему и её совместно решить. А те семьи, в которых кричат или, наоборот, молчат – это две крайности, обе из которых нехороши.

Потому что там, где молчат, молчащий человек либо начинает разрушаться изнутри – его психика, тело. Либо начинает выплёскивать эмоции через пассивную агрессию на своего партнёра. И это приводит к постепенному разрушению отношений. Громкие конфликты тоже приводят к постепенному разрушению отношений, потому что люди, которые кричат друг на друга, не могут друг другу доверять.

– Кстати, некоторые супруги уверяют, что после бурного выяснения отношений у них случается первоклас­сный секс. Получается, в скандалах тоже есть польза?

– Когда человек кричит или когда на него кричат, происходит выброс гормонов стресса, адреналина, норадреналина в больших количествах.

Человек приходит в состояние эмоционального возбуждения. После того как действие этих гормонов проходит, у нас вырабатываются эндорфины – гормоны удовольствия, и на этом фоне у нас и секс прекрасный, и мы в эйфорическом состоянии пребываем. Но эти всплески довольно разрушительны.

Это можно сравнить с тем, что когда мы выпиваем, нам ведь тоже хорошо на время становится. Но это удовольствие взаймы. На следующий день мы чувствуем себя не очень хорошо. Даже если это не ярко выраженное похмелье, всё равно физическое состояние даёт знать о том, что вчера мы хорошо повеселились. И если мы выпиваем изредка, в принципе, ничего плохого в этом нет. А если мы это делаем регулярно, то в конечном итоге начинает разрушаться здоровье.

Вот то же самое и со скандалами. Конечно, если в семье произошёл какой-то громкий скандал и бурное примирение, в принципе, ничего страшного в этом нет.

Но если это происходит с завидной регулярностью, то это очень плохо. Это рано или поздно приведет к разрушению и здоровья, и отношений.

И даже если до окончательного разрыва не дойдёт, то всё равно отчуждение будет нарастать, скандалы – учащаться. А дети потом унаследуют ту же самую модель поведения.

– Частые ссоры – показатель того, что отношения дышат на ладан?

– Ссоры, наверное, вообще не показатель. Показатель – как вы из них выходите. Попробуете ли вы разговаривать по-другому, получается ли это хоть чуть-чуть?

Если один из супругов пытается, а второй на это хоть как-то реагирует, значит, шансы у этих отношений есть. А если второй не реагирует, то, соответственно, шансов нет. Потому что вытянуть отношения в одиночку – это нереально.