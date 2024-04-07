Озвучено, зачем мошенники бросают трубку, когда звонят россиянам

В России участились случаи, когда мошенники звонят гражданам и бросают трубку спустя несколько секунд после принятия вызова.

Об этом рассказал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию Sputnik.

По его словам, в основном жулики выполняют этот приём для того, чтобы «прощупать почву» на предмет того, как человек в принципе реагирует на звонки с незнакомого номера.

С помощью данной методики злоумышленники вычисляют из общей массы людей тех, кого им будет легче всего обмануть в силу их любопытства и психологической пластичности.

Мошенники знают о том, что хорошо осведомлённый об их уловках человек просто не станет перезванивать на незнакомый номер после пропущенного от него вызова.

А вот потенциально готовые к обману граждане, наоборот, охотно перезванивают аферистам. В таких случаях преступникам становится гораздо проще реализовать свой план.

Как объяснил эксперт, первичные обзвоны чаще всего совершают специальные автоматические программы, защититься от которых можно просто не отвечая и не перезванивая.