Ученые развеяли миф о «второй половинке» и раскрыли секрет счастливых отношений

60% опрошенных американцев верят в идею о том, что настоящую любовь можно найти в отношениях с «предназначенной тебе», одной-единственной на свете второй половинкой. Однако новое исследование показывает, что прочная связь в романтических отношениях в большей степени зависит от личных качеств и целенаправленных усилий партнеров, чем от спонтанной эмоциональной искры, сообщает Рhys.org.

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В Университете Бригама Янга (религиозный мормонский университет в США) провели исследование с участием 615 пар (1230 человек), живущих в США и Канада. Выяснилось, что счастливые пары значительно чаще проявляют сострадание друг к другу, проводят вместе значимое время, регулярно вместе участвуют в благотворительности, совершают активные действия для улучшения и поддержания отношений (чесиные разговоры, знаки внимания и пр.). У счастливых, проживших вместе долго пар все это встречается в три раза чаще, чем у тех, кто менее удовлетворен своими отношениями.

«Проблема стереотипа о "родственных душах" в том, что он дает глубоко ошибочное представление о том, как достичь счастливого брака. Убеждения о родственной душе имеют тенденцию ставить успех отношений за пределы свободы воли или выбора», — сказал Джейсон Кэрролл, ведущий автор

Другими словами, вместо того, чтобы искать свою вторую половинку, авторы предлагают найти кого-то, кто вам нравится, с кем вы ладите, и посмотреть, как развиваются отношения, а не беспокоиться о поиске «того самого». Затем, когда оба партнера вступят в отношения, им следует приложить усилия для того, чтобы стать вторыми половинками друг друга.

В отчете подробно описаны четыре решений, которые помогут: