Психолог рекомендовала чаще говорить о своих мечтах

Так у них больше шансов воплотиться в жизнь. Когда мы рассказываем о своих желаниях, психика воспринимает их как команду. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

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«Мы часто наши мечты и фантазии держим у себя в голове, потому они и несбыточные. Потому что мы их никак не калибруем с реальностью. Например, женщина ожидает от своего мужчины, что он бросит пить, но ему об этом не говорит, вот он сам должен понять. Наши фантазии: выучить новый язык, путешествие, покупка какой-то техники, нового автомобиля — чем чаще вы будете об этом говорить, тем быстрее вы приближаете сбычу этой мечты. Потому что так психика устроена, если мы что-то нормализуем, то психика это воспринимает как команду. Мы всегда говорим своим клиентам: будьте осторожны со словами, не называйте себя плохо, потому что слово — это фактически команда к действию. Ваша вербализация приведёт к каким-то действиям».

Ранее Елена Соловьёва рассказала, как распознать неуверенного в себе человека. Такие люди неспособны воспринимать похвалу. Получая комплименты, они начинают краснеть и менять тему разговора, отметила специалист.