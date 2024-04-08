Названы страны с плохим ментальным здоровьем у населения

Эксперты обнаружили различия ментальном здоровье между различными странами.

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Более высокие показатели устойчивости психики наблюдаются в Доминиканской Республике, Шри-Ланке и Танзании, где коэффициент психического здоровья (MHQ) составляет 88 и выше. С другой стороны, Бразилия, Южная Африка, Британия и Узбекистан имеют более низкие показатели.

Проще говоря, испаноязычные и латиноамериканские страны имеют более удовлетворительные результаты в плане психического здоровья, в то время как англоязычные и русскоязычные страны страдают от худших показателей. Молодые люди чаще оказываются в зоне риска для депрессии, что связано с современными реалиями, хотя ранее это было не так.

Среди факторов риска можно выделить употребление ненатуральной пищи, проблемы в семейных отношениях и чрезмерное потребление контента в сети. Если серьезно заняться устранением этих проблем, жизнь может стать более легкой и приятной. Однако иногда бывает сложно справиться с этими проблемами самостоятельно, поэтому важно обращаться за помощью к специалистам.