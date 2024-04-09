«Иллюзия влюбленности»: почему отношения с таким мужчиной, как Онегин, обречены на провал

В российских кинотеатрах идет фильм «Онегин» по роману в стихах Александра Пушкина. Эту историю знают все: Татьяна Ларина — наивно влюбленная, провинциальная девушка, Евгений Онегин — харизматичный и холодный, столичный похититель сердец. Сначала он отверг ее, не увидев в ней ничего интересного, а через годы, когда она уже была замужем за другим, внезапно полюбил. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, почему отношения с таким мужчиной, как Онегин, обречены на провал.

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Инфантилизм и незрелость

По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, в самом начале, когда Онегин отвергает Татьяну, в нем играют инфантилизм, эмоциональная незрелость и чрезмерный эгоизм, вплоть до эгоцентризма.

— Тогда он был способен слышать и понимать только свои потребности и обесценивать любые желания партнерши. Чуть позже, после его отъезда из Давыдова, он впадает в экзистенциальный кризис или хандру, оставшись одиноким, потому что, лелея все время инфантилизм и эгоизм, достичь взаимности в отношениях всегда сложно. Так он остался одинок, — пояснил Вилков.

А когда он узнал, что Татьяна вышла замуж и счастлива в браке, в нем взыграли определенная ностальгия и иллюзия влюбленности, поэтому он решается признаться ей в любви, считает Вилков.

— Почему иллюзия? Спустя столько лет он уже явно не был в нее влюблен, а в нем просто говорили его эгоизм, зависть, сожаление, что не удалось быть с ней тогда. И, с большей вероятностью, их отношения не были бы счастливыми, если бы он все же добился взаимности от Татьяны. Он бы снова в ней разочаровался, впал бы в хандру, депрессию и в конце концов говорил бы, что ошибся, — уверен специалист.

Счастья бы все равно не случилось

Но, по мнению собеседника «ВМ», счастья в таких отношениях точно бы не случилось, и причина тому — структура личности самого Онегина, которому свойственны инфантилизм, эгоизм и желание жить только себе в угоду.

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— Такой тип мужчин встречается довольно часто, особенно в молодом возрасте, лет до 25–30. Они не хотят строить серьезных отношений, потому что боятся потерять свою свободу. Но когда видят, что их несостоявшаяся партнерша находит взаимность с другим, у них возникают негативные эмоции: зависть или сожаление. Но это сожаление связано лишь с тем, что им не удалось соблазнить девушку и быть с ней рядом, потому что она выбрала другого. Здесь нет места искренности и чувствам, — объяснил Вилков.

И только в некоторых случаях, заключил Вилков, после 30 у мужчин может произойти переоценка ценностей, и они могут иначе относиться к своей партнерше, но так бывает далеко не всегда.