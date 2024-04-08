Астролог рассказала, как вести себя после солнечного затмения

Ведический астролог Александра Богатова рассказала ИА sovainfo.ru об особенном периоде после солнечного затмения. В это время необходимо придерживаться нескольких простых правил.

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- Коридор затмений дал понять, что привычные правила коммуникации не всегда работают и приносят нужный результат. Старые стратегии общения оказались бездейственны. Этот период смог показать стандартные ситуации под другим углом. Ведический астролог советует вспомнить все ссоры с людьми за последние две недели и проанализировать их. Александра Богатова уверена, что это был некий всплеск в межличностном общении, который дал каждому человеку новый взгляд и модель поведения. Теперь же критическая точка пройдена и ожидается более спокойное время.

Но коварство периода все еще может поджидать за углом. Ведический астролог советует занять позицию наблюдателя в ближайшие дни:

- В ближайшее время важно не поддаваться эмоциям и страхам. Проявите терпение и наблюдайте со стороны. Сейчас вещи и ситуации могут казаться не такими, какие они есть на самом деле. Поэтому лучше не принимать никаких важных решений и не вступать в конфликты.

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