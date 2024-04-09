Плюсы и минусы официальной регистрации брака

Факт официальной регистрации брака не только подтверждает серьезность намерений сторон, но и дает супругам возможность строить свои отношения более комфортно и согласованно.

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Зарегистрированный союз отличается значительным количеством плюсов, особенно, когда в семье царят мир и согласие. О плюсах и минусах официального брака рассуждает почетный адвокат России Елизавета Селезнёва.

Регистрация защищает права супругов и их детей, а также дает возможность паре решать имущественные и денежные вопросы в рамках правового поля. Так, важнейший аспект семейной жизни, наступление отцовства, регулируется в официальном браке автоматически.

Супруг признается отцом ребенка, который родился в браке, либо в течение 300 дней после развода. Новорожденный получает отчество от имени мужа. Сожителям в таких случаях все равно придется тратить время на поход в ЗАГС для признания отцовства.

Имущество, нажитое обоими супругами в браке, неважно, на чье имя записанное, признается общим. Не имеет значения, работает ли один из супругов или нет. При разводе все делится поровну, рассказала адвокат ИА RuNews24 .

Иной ситуация выглядит, если супруги на западный манер заключили перед регистрацией брачный договор. Для России это сравнительно новая практика, но она все шире находит себе применение при заключении союзов.

В обоих случаях закон трактует порядок дележки однозначно: либо все поровну, либо в соответствии с буквой брачного контракта. Тогда спорить в суде будет не о чем.

Наследование – право, наступающее в случае ухода из жизни одного из супругов. В случае неузаконенного сожительства после смерти партнера родственники слетаются на имущество, как мухи на мед, а доказать что-либо крайне сложно.

Законный супруг является наследником первой очереди, если в завещании умершего не оговорено иное. Он наследует не только имущество партнера: при определенной совокупности факторов люди пенсионного возраста имеют право перевести на себя пенсию умершего и другие выплаты.

Кредиты и ипотека, взятые в браке, тоже считаются общими. Банки охотно кредитуют семейные пары, поскольку двое погасят ссуду быстрее, чем один человек. Есть тут и оборотная сторона: недобросовестный супруг тайно набирает кредиты, а страдает семья.

Официальный брак выгоден и в здравии, и в болезни. Супруг может взять на себя ответственность в принятии решения о лечении партнера вплоть до инвазивного вмешательства. Официального супруга быстрее допустят в палату плоть до реанимационной. Он может взять отпуск по уходу за заболевшим партнером. Мужчинам дается отпуск вне графика для помощи жене в декрете.

Алименты для многих мужчин являются в официальном браке минусом, если к определенному моменту он существует только на бумаге. Однако при этом многие забывают, что отцовство можно доказать даже, если пара никогда не состояла в браке, и алименты в этом случае все равно придется платить.

Отсутствие налогового бремени при дарении супругами друг другу имущества – важный плюс в защиту брака. Любое имущество в этом случае освобождается от уплаты 13-процентного налога на него.

Налоговые вычеты на детей также будет гораздо проще получить. А при продаже, например, квартиры, вычет положен и мужу, и жене. Кроме того, из супругов может воспользоваться льготами для партнера, если компания, где он работает, предоставляет такую возможность, скажем при оформлении ДМС.

И даже в случае проблем с законом официальный брак может стать еще крепче. Если один из супругов осужден, у другого есть право на долговременное свидение с ним и совместное проживание - при ряде обстоятельств. Что касается призыва на военную службу, то мужчине, чья жена находится на 22 неделе беременности, положена отсрочка от армии. Все это плюсы, которых очевидно больше, чем минусов.