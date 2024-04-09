$92.58+0.17100.22+0.10
Почта

Эксперт рассказала о плюсах и минусах официальной регистрации брака

Факт официальной регистрации брака не только подтверждает серьезность намерений сторон, но и дает супругам возможность строить свои отношения более комфортно и согласованно.

Плюсы и минусы официальной регистрации брака
© runews24.ru

Зарегистрированный союз отличается значительным количеством плюсов, особенно, когда в семье царят мир и согласие. О плюсах и минусах официального брака рассуждает почетный адвокат России Елизавета Селезнёва.

Регистрация защищает права супругов и их детей, а также дает возможность паре решать имущественные и денежные вопросы в рамках правового поля. Так, важнейший аспект семейной жизни, наступление отцовства, регулируется в официальном браке автоматически.

Супруг признается отцом ребенка, который родился в браке, либо в течение 300 дней после развода. Новорожденный получает отчество от имени мужа. Сожителям в таких случаях все равно придется тратить время на поход в ЗАГС для признания отцовства.

Имущество, нажитое обоими супругами в браке, неважно, на чье имя записанное, признается общим. Не имеет значения, работает ли один из супругов или нет. При разводе все делится поровну, рассказала адвокат ИА RuNews24 .

Иной ситуация выглядит, если супруги на западный манер заключили перед регистрацией брачный договор. Для России это сравнительно новая практика, но она все шире находит себе применение при заключении союзов.

В обоих случаях закон трактует порядок дележки однозначно: либо все поровну, либо в соответствии с буквой брачного контракта. Тогда спорить в суде будет не о чем.

Наследование – право, наступающее в случае ухода из жизни одного из супругов. В случае неузаконенного сожительства после смерти партнера родственники слетаются на имущество, как мухи на мед, а доказать что-либо крайне сложно.

Законный супруг является наследником первой очереди, если в завещании умершего не оговорено иное. Он наследует не только имущество партнера: при определенной совокупности факторов люди пенсионного возраста имеют право перевести на себя пенсию умершего и другие выплаты.

Кредиты и ипотека, взятые в браке, тоже считаются общими. Банки охотно кредитуют семейные пары, поскольку двое погасят ссуду быстрее, чем один человек. Есть тут и оборотная сторона: недобросовестный супруг тайно набирает кредиты, а страдает семья.

Официальный брак выгоден и в здравии, и в болезни. Супруг может взять на себя ответственность в принятии решения о лечении партнера вплоть до инвазивного вмешательства. Официального супруга быстрее допустят в палату плоть до реанимационной. Он может взять отпуск по уходу за заболевшим партнером. Мужчинам дается отпуск вне графика для помощи жене в декрете.

Алименты для многих мужчин являются в официальном браке минусом, если к определенному моменту он существует только на бумаге. Однако при этом многие забывают, что отцовство можно доказать даже, если пара никогда не состояла в браке, и алименты в этом случае все равно придется платить.

Отсутствие налогового бремени при дарении супругами друг другу имущества – важный плюс в защиту брака. Любое имущество в этом случае освобождается от уплаты 13-процентного налога на него.

Налоговые вычеты на детей также будет гораздо проще получить. А при продаже, например, квартиры, вычет положен и мужу, и жене. Кроме того, из супругов может воспользоваться льготами для партнера, если компания, где он работает, предоставляет такую возможность, скажем при оформлении ДМС.

И даже в случае проблем с законом официальный брак может стать еще крепче. Если один из супругов осужден, у другого есть право на долговременное свидение с ним и совместное проживание - при ряде обстоятельств. Что касается призыва на военную службу, то мужчине, чья жена находится на 22 неделе беременности, положена отсрочка от армии. Все это плюсы, которых очевидно больше, чем минусов.

Психология