Как побороть патологическую ревность в отношениях

Большинство людей мечтает о долгой и крепкой любви и стабильных отношениях. Однако даже самые крепкие чувства могут быть разрушены патологической ревностью. «Вечерняя Москва» узнала у кандидата психологических наук, системного психотерапевта Юлии Хадарцевой, почему в отношениях появляется ревность и как понять, что партнер переходит границы.

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Почему люди ревнуют

По ее словам, ревность испытывает человек, который не любит и не ценит себя. В ее основе лежит обесценивание себя, и с этим нужно работать.

— Как только вы понимаете, что начали ревновать, это означает, что пора заняться собственной самооценкой, — сказала она.

Но также есть истории, когда партнер начинает сам провоцировать чувство ревности. К примеру, переписывается с бывшей девушкой и общается с ней, не скрывая этого, отметила эксперт.

— Например, вы поговорили со своим партнером, что вам это неприятно, а ситуация не меняется. Здесь уже нужно отстраивать границы и донести любимому человеку, как с вами можно поступать, а как нельзя, — говорит Хадарцева.

Ревность может быть красным флагом

По ее мнению, чувство ревности может быть как разрушительным для отношений, так и неким сигналом того, что в них нарушаются границы и происходит что-то нездоровое. Если ваш партнер постоянно хочет знать, где вы и с кем находитесь, вмешивается в ваше личное пространство, звонит слишком часто и обижается, что вы по тем или иным причинам не отвечаете на звонок, то это неадекватно.

— Партнер хочет занять все ваше личное пространство, начиная с паролей от телефона, социальных сетей, компьютера и заканчивая переписками с вашими близкими людьми. Он не разрешает проводить время с друзьями, требуя уделять его только ему. Партнеру кажется, что все на вас смотрят «как-то не так», будь то тренер по спорту, коллега, друг или знакомый — не имеет значения, все являются в его понятии соперниками. Когда вам устраивают сцены ревности из серии скандалов — это еще один тревожный звоночек, — считает собеседница «ВМ».

Ревность произрастает из травм

Психотерапевт уверена, что люди, которые привлекают к себе партнеров, которые их постоянно ревнуют, также обладают очень глубокой «неценностью» себя и множественными травмами из детства.

— Травмы нужно прорабатывать обеим сторонам: ревнующему и ревнуемому, поскольку и в первом, и во втором случае налицо травма родом из детства. В здоровом состоянии между партнерами не существует ревности. Если вам начинают изменять, тогда вы просто не выбираете быть с этим партнером, — сказала она.

Специалист напомнила, что ревность — это непростое чувство. Оно основано на страхе потерять того, к кому вы сильно привязаны. Здесь есть чувство собственности и принадлежности.

— Однако важно запомнить, что вам на свете не принадлежит ничего, даже ваше собственное тело. И другой человек также не может быть вашим. Безусловно, в отношениях появляется чувство привязанности и любви, но вы должны помнить, что этот человек — не ваша собственность, — объяснила Хадарцева.

Путь к любви к себе

Понимание, что нет никаких гарантий, дает проход в настоящую любовь к себе. А ревность, напротив, приносит ощущение тревоги, при котором психику начинает расшатывать. Тем не менее необходимо обсудить на начальных этапах отношений, какое поведение партнера для вас приемлемо, считает психотерапевт.