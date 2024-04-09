«Лысый из Brazzers» дал совет мужчинам

Порноактер Джонни Синс, известный как «Лысый из Brazzers», рассказал о самом совете, который дает мужчинам. Его слова передает издание news.com.au.

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Он заявил, что чаще всего рекомендует мужчинам, которые начали лысеть, избавиться от волос. По его словам, он сам поступил таким образом в 23 года и отметил, что поначалу стеснялся своей внешности.

Однако актер подчеркнул, что изменил отношение к своему образу.

«Ты бреешься налысо и приобретаешь собственный стиль. Некоторые из самых талантливых людей в мире — лысые. [Например], "Скала" (актер Дуэйн Джонсон — прим. «Ленты.ру»), Джефф Безос, а также многие из актеров», — высказался он.

Ранее стало известно, что Синс снялся в индийском рекламном ролике средств для мужской потенции. Пользователи сети признались, что увиденное рассмешило их.