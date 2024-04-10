Зачем люди женятся? Плюсы и минусы штампа в паспорте

На пары, которые живут, не узаконив отношения, уже давно не смотрят косо. Некоторые россияне даже сознательно не идут в загс, потому что считают это ненужной условностью. На самом деле в официальной регистрации есть плюсы с точки зрения закона, рассказала почётный адвокат России Елизавета Селезнёва. Хотя и минусы тоже есть.

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Плюсы вступления в брак

1. Признание отцовства. Если ребёнок рождён не в браке, отцовство придётся отдельно регистрировать через загс, рассказала RuNews24 партнёр юридической компании «Менси Групп», доцент кафедры Российского университета адвокатуры и нотариата, кандидат юридических наук Елизавета Селезнёва.

2. Раздел имущества. При разводе имущество, нажитое в браке, считается общим и делят его пополам. Конечно, если супруги не заключали брачный контракт.

3. Наследство. Законный супруг считается наследником первой очереди, если покойный не указал другого в завещании. Причём унаследовать можно не только имущество, но и некоторые выплаты от государства, которые полагались умершему.

4. Здоровье. Законный супруг может принимать решения о лечении партнёра, в том числе об операциях и т. п. Он может взять отпуск по уходу за заболевшим супругом. А в случае чего его охотнее пустят в больничную палату и даже реанимацию. Ещё мужчинам могут дать отпуск вне графика для помощи жене в декрете.

5. Налоги. Супруги могут подарить друг другу имущество и не платить 13% налога на него. При продаже квартиры вычет полагается обоим супругам. Вычеты на детей тоже будет проще получить.

6. Отсрочка от армии. Она положена мужчине, чья официальная жена находится на 22-й неделе беременности.

7. Свидание в тюрьме. Если один из супругов осуждён, второй имеет право на долговременное свидание с ним, а в ряде случаев — на совместное проживание.

Нюансы и минусы официального брака

1. Общие кредиты и ипотека. Банки охотно дают кредиты семейным парам, рассчитывая, что двоим будет легче расплатиться. Но есть подвох: один из супругов может тайно набрать долгов, а разбираться с этим придётся и другому.

2. Алименты. Не все хотят регистрировать брак официально, чтобы при разводе увильнуть от выплаты алиментов. Впрочем, штамп в паспорте в этом вопросе не так важен: даже если родители ребёнка не были официально женаты, алименты всё равно назначат.

Как правильно разводиться

Даже если супруги поклялись быть вместе в горе и радости, это не гарантирует, что их союз продлится до смерти. Случается, что пары расстаются.

Развестись сегодня можно по-разному — через загс, суд и даже «Госуслуги». Об особенностях каждого способа, а также о том, как быть, если у вас есть общие дети и имущество, читайте в подробном гайде «Секрета» по разводам.