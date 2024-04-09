Психолог призвала открыто обсуждать разногласия с руководством на работе

Зачастую при недовольствах сотрудники молчат, терпят, не контактируют с начальством.

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Это приводит к понижению трудоспособности и увольнениям, пояснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.

«В коллективах, где люди открыто выражают даже своё недовольство или несогласие, легче находят решения, чем когда всё замалчивается, потом уже это дело переходит в конфликт. Есть определённый «коридор терпения» у сотрудников, которые недовольны своим руководителем. Причём многие из них ничего не делают. Они могут обсуждать за спиной, с родными или вообще терпеть молчаливо, об этом никому не рассказывать. Они не идут к руководителю, чтобы наладить контакт, чтобы сказать, что его не устраивает, чтобы открыто выразить некие причины разногласий. Они, как правило, глотают, терпят или обсуждают. Заканчивается «коридор терпения» — либо это увольнение, либо люди сами уходят с работы, либо они заболевают, либо они начинают заниматься тихим саботажем, либо руководитель меняется иногда. Это стрессовая история для них. Она влияет на результативность работы — вовлечённость падает, идей интересных новых нет».

Ранее опрос показал, у 41% россиян есть опыт конфликтов на работе. Разногласия с руководством были у 42% сограждан.

28% респондентов назвали инициаторами последней ссоры коллег, 6% — себя, и только 5% — других участников. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob, которое есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».