Хирург раскрыла надежный способ определить размер пениса всего по одной черте внешности мужчины

Вопреки распространенному заблуждению, размер обуви, похоже, не поможет отгадать параметры мужского «достоинства». Все гораздо проще — достаточно внимательно присмотреться к лицу кавалера, пишет Daily Mail со ссылкой на хирурга Рену Малик, которая специализируется на урологии. Эксперт поделилась лайфхаком в свежем выпуске подкаста The diary of a CEO.

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Уличить специалиста в голословных утверждениях не выйдет — доктор сослалась не только на свой богатый опыт, но и на результаты научных изысканий.

«Есть одно исследование — но это японское исследование, в котором принимали участие только японские мужчины, поэтому есть некоторые ограничения. Они измерили все части тела и длину полового члена и обнаружили, что длина носа коррелирует с длиной полового члена, а не с длиной руки или стопы», — заявила хирург.

Простыми словами, именно большой нос мужчины может выдать в нем полового гиганта.