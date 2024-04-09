Психолог предупредила об опасности «самобичевания» для физического здоровья

Аутоагрессия может стать причиной синдрома раздражённого кишечника, вегетососудистой дистонии.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Наша психика способна какое-то количество эмоций и аутоагрессии переваривать. Но есть случаи, когда человек идёт в длительное самобичевание и себя наказывает. Иногда мы можем себя наказывать не действиями, а, например, своим состоянием здоровья. Человек начинает болеть, а врачи корни причины не видят и пишут, что у пациента неясная этимология. Синдром раздражённого кишечника, вегетососудистая дистония и другие диагнозы, которые врачи пишут и говорят: идите к психологу и с ним разбирайтесь. То есть человек начинает болезнью сам себя наказывать за то, что свернул не направо, а налево. Человек обычно может не понять, что происходит, потому что наши ожидания часто стоят на бессознательных установках и не поддаются критическому мышлению».

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