Стоп-фразы в общении с пожилыми родственниками

Общаясь с пожилыми родственниками, нельзя обвинять их в том, что в ходе диалога они часто повторяются. Об этом в интервью РИАМО сообщила медицинский психолог Научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник. Вместо этого, по ее словам, важно дать понять близкому человеку, что он услышан.

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«Одна из первых фраз: «Сколько можно слушать одно и то же?» Нередко бывают ситуации, когда пожилые родственники повторяют свои мысли несколько раз. <...> Возможно человек просто забыл, что уже поднимал эту тему, или считает, что его недостаточно внимательно выслушали, недопоняли», — сказала Зеляник.

Еще одна стоп-фраза: «Не лезь со своей помощью», продолжила специалист. Пожилым людям, по ее словам, важно понимать, что они нужны своим близким.

«Часто можно услышать фразу: «Я жизнь прожил, мне виднее». В этом случае тоже лучше пойти навстречу близкому человеку, показать, что вы приняли совет к сведению. Скажите: «Мама, я тебя понял, спасибо, мне очень важна твоя поддержка», — посоветовала психолог.

Она добавила, что пожилых не следует обвинять в назойливости, если они, к примеру, часто звонят. Вместо этого специалист посоветовала сослаться на занятость и предложить созвониться чуть позже.

До этого стало известно, что каждый третий житель России помогает пожилым родственникам осваивать современные финансовые продукты и делится с ними полезными советами. Об этом свидетельствует исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». Копия есть у «Газеты.Ru».

По результатам опроса 2500 респондентов старше 18 лет, 80% участников в той или иной степени помогают старшему поколению в освоении финансовых сервисов. При этом 33% регулярно делятся с пожилыми родственниками полезной информацией в сфере финансов.