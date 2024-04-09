Психолог объяснил, что нужно сделать для внутреннего роста

Чтобы духовно расти, важно задавать себе правильные вопросы и наблюдать за собственным поведением. Об этом в интервью РИАМО сообщил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

© Газета.Ru

«Самонаблюдение позволяет уловить себя в моменте, в пресловутом «здесь и сейчас». Какие я совершаю действия? Какие мысли вызывает тот или иной собеседник? Как мне хочется поступить? Значимость этих вопросов сложно переоценить. Ответы же на них станут ключами к тем дверям, за которыми находится ценное для внутреннего роста содержание», — сказал Хакимов.

Он добавил, что прояснение различных сторон поведения позволяет сформировать целостную картину мира, в которой интегрируются разные ее аспекты.

До этого Хакимов отмечал, что смена работы, хобби, а также освоение новых навыков помогают человеку познать себя. Также он посоветовал чаще знакомиться с новыми людьми. Через взаимодействие с окружающими и коммуникацию открываются стороны, которые порой могут быть и неожиданными, пояснил специалист.