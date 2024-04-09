Эксперт рассказала, как оставаться интересным собеседником

Преподаватель речи Седа Каспарова рассказала, что существует ряд вредных привычек, которые делают человека скучным собеседником.

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— Во-первых, отследите свою энергию. Когда вы в классном драйвовом состоянии, вы «заряжаете» людей. Проследите, не слишком ли много в ваших историях мелких деталей, слушайте себя и отслеживайте реакцию людей, задавайте аудитории вопросы — людям будет приятно, а вам понятно, о чем им интересно услышать, — отметила Каспарова в комментарии NEWS.ru.

Она отметила, что излишнее количество мелких деталей в рассказе мешает раскрыть его суть. Каспарова посоветовала следить за своей энергией, избегать перескоков с темы на тему и улучшать разнообразие в речи, избегая слов-паразитов и монотонности. Она также призвала уделять внимание собеседнику, задавать вопросы и оставаться в диалоге, чтобы сделать общение более интересным для всех участников.