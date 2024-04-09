Психолог перечислил важные для личностного роста виды деятельности

Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал, как человек может познать себя и оценить пределы своих возможностей. По его словам, развитие происходят через деятельность: хобби, освоение новых навыков, смену работы, сообщает РИАМО.

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Также важно помнить, что одной из важнейших составляющих жизни являются эмоции. Многие люди страдают от подавленных переживаний, старых травм, последствий кризисов. Гармонизировав эмоциональную сферу, можно открыть новые возможности для личностного роста.

Кроме того, людям следует взаимодействовать с окружающими. Дружеское общение, романтическая привязанность, любовь и забота по отношению к детям и родителям помогают развить и закрепить положительные качества. При общении с близкими могут возникать непонимание и конфликтные ситуации, но это также «точки роста».

Эксперт отметил, что большинству людей сложно самостоятельно проанализировать свой внутренний мир. В таком случае лучше обратиться к квалифицированному психологу.