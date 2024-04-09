Раздел имущества при разводе: объясняет эксперт

Имущество при разводе делится поровну, если иное не оговорено брачным договором. Сказать того же самого о кредитах нельзя. В каждом отдельном случае вопрос решается по-разному в зависимости от исходных условий, при которых и был взят заем.

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«Кредит, где в качестве заемщика фигурировала только одна сторона без привлечения второго супруга, как созаемщика или поручителя, целиком остается на совести должника и выплачивается им самостоятельно», - поясняет Антон Палюлин, преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия».

Есть исключения: бывает, что кредит предназначался на сугубо семейные цели. В их числе ремонт, оплата коммуналки, лечение, покупка недвижимости и так далее. Тогда второго члена семьи могут привлечь к выплате, но назначение платежей придется доказывать суду.

Если один из супругов сыграл в кредите роль созаемщика, то такой кредит поделят пополам. В случае, когда одна из сторон выступала поручителем, его могут заставить гасить кредит, если основной должник окажется неплатежеспособным.

Различия в разделе кредита диктуются и его назначением. Потребительский считается взятым в интересах лично заемщика. Правда, должник может доказать, что потратил средства на общие семейные нужды. Снимает все разногласия нотариальное соглашение о разделе имущества и обязательств, либо брачный договор, но это на момент развода пока еще встречается нечасто.

Ипотечный кредит делится только с согласия банка. Именно банк определяет, кого он желает видеть в качестве заемщика. Выбор делается на основании платежеспособности. Если супруги не договорятся с банком о разделе ипотеки, финансовое учреждение потребует немедленного возврата кредита.

При невозможности вернуть остаток квартира уйдет с торгов, а банк заберет недостающий платеж. Разница между остатком по ипотеке и ценой продажи достанется целиком заемщику или супруги поделят ее между собой, если кредит выплачивался совместно.

Что касается автокредита, то он перейдет на того супруга, который при разделе имущества получит кредитный автомобиль, рассказал юрист ИА RuNews24. Недопустимо, чтобы один из супругов получил все имущество, а второй – все долги, добавил Антон Палюлин.