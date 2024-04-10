Психолог дала совет людям, стремящимся «оценивать» окружающих

Остальным общение с такими стоит ограничивать. В противном случае можно попасть под их негативное влияние. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Анна Девятка.

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«Если разница между людьми больше, чем 30% в возрасте, в предпочтениях, интересах, то этим людям очень сложно понять друг друга. Важно понять, почему человек даёт обратную связь людям через оценочное суждение. Если очень хочется дать оценку и обратную связь, можно завести блог и выливать всю энергию. Есть те, кто никогда вас не поймут и не примут ту систему ценностей, которая есть у вас. Общение с ними можно выстраивать, во-первых, с жёсткими временными границами, например, ездить в гости в воскресенье с двух до пяти вечера и посвящать всего три часа этому общению. Во-вторых, после этого общения нужно переходить в тёплые, плавные руки тех, кому вы доверяете, которые скажут, что вы самый хороший на свете, и которые не будут вами пользоваться, потому что, когда человек в стрессе, он подвержен внушению. Человек должен вас отогреть. Таким образом надо воспитывать потихоньку свою личность, искать людей, которые будут с вами на одной стороне».

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