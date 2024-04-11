Как наконец избавиться от мышления должника и перестать жить в кредит. Советы психолога

Многие россияне привыкли к кредитам и покупкам на заёмные средства. Но у кого на самом деле мы берём в долг? Банк или тот, кто предоставляет заём, — только посредник. Если посмотреть глубже, то мы берём их в долг у самих себя, из своего будущего, в котором любые долги придётся отдавать. О том, как избавиться от психологии должника и перестать жить в кредит, рассказала психолог Мария Гаврилюк.

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Кредиты или долги всегда сначала формируются на основе инфантильных паттернов поведения. Инфантилизм — это состояние психики, которое взрослому человеку препятствует достичь зрелости: автономности, отказаться от эгоцентричности, неосознанного, импульсивного потребления благ.

Как связаны синдром должника и инфантильное мировоззрение

Об инфантильном отношении к миру сигнализируют следующие мысли и состояния:

«Мне все должны». «Нет, вы меня не понимаете». «У меня просто очень трудный случай / особенная ситуация». «Ну, пожалуйста / войдите в моё положение». «Я достоин лучшего». «Мне мало, хочу больше и уже сейчас». «Всё и сразу». Вера в чудо, халяву, лотерею. Стремление пустить «пыль в глаза». Нездоровая привязанность к брендам (стремление казаться, а не быть). Привычка торговаться с жизненными обстоятельствами. Убеждённость в тотальной несправедливости мира.

В основе психологии должника лежит инфантильное мировоззрение: с миром что-то не так, но со мной всё так, а значит. мир мне должен На самом деле мир просто отражает нам наши мысли, чувства и установки.

Чем отличаются потребительские кредиты и кредиты для бизнеса с точки зрения психологии?

Если мы говорим про бизнес, то он очень часто строится на привлечённых средствах. И этот момент уже не про долженствование, а про сотрудничество. И психология таких кредитов сильно отличается.

В основе бизнес-кредитов лежат навыки договариваться и взаимодействовать на основе объединённых ресурсов, то есть принципы синергии и коллегиальности. Это про умение видеть развитие бизнеса в динамике, про навык брать на себя риски и расти так, чтобы это было выгодно всем. Это гораздо более зрелое мировоззрение, нежели у тех, кто берёт кредиты для личных целей.

Психология успешного предпринимателя не может быть инфантильна. Он способен быть мечтателем, но является прежде всего личностью, который не летает в фантазиях, что свойственно инфанту, а превращает мечту в цель. Для этого нужно составить план действий и взять на себя ответственность за реализацию задуманного.

Как отличить рациональную потребность в кредите от импульсивной? Виды кредитов.

Кредит может быть разумным и целесообразным, а может совсем наоборот.

К разумным кредитам относятся средства, взятые на следующие цели:

повышение своей квалификации: уровня образования, опыта, окружения, что в ближайшем будущем также повышает уровень жизни и доход;

инвестиции, то есть когда деньги могут принести новые деньги;

покупка вещи , необходимой для умножения денег (это не про дорогой, статусный компьютер или смартфон, это про необходимый девайс с нужным набором функций).

Кроме того, важны:

внутренняя готовность к кредиту и знание, как его отдать;

варианты и возможности выплатить кредит, если всё пойдёт не по плану

Неразумный кредит: ⁃ на развлечения; ⁃ на праздники (свадьба, юбилей и др.); ⁃ пыль в глаза; ⁃ напрямую не влияет на увеличение дохода; ⁃ взятый при наличии внутренней установки, программы «деньги = опасность»; ⁃ при неготовности к кредиту; ⁃ без плана, как эти деньги отдавать в случае форс-мажора.

Можно рассмотреть кредиты ещё через такую классификацию, чтобы глубже понять их суть и разнообразие:

Материальные

С материальными кредитами всё просто. Это финансовые заёмные средства на определённых условиях, которые нужно будет вернуть. Но основа — это всегда моральный кредит, неудовлетворённость тем, что есть, желание большего.

Моральные

Моральные кредиты, или кредиты с точки зрения психологии бывают:

словесные: я себе или другим что-то пообещал/а и не сделал/а (перезвоню, увидимся, сделаю и тд.);

эмоциональные кредиты: когда мы сливаем эмоции на других людей, устраиваем эмоциональные качели и перекосы;

поведенческие кредиты: когда в отношениях для равных мы не на равных, я постоянно пользуюсь чьей-то помощью и не плачу за это либо, наоборот, регулярно кредитую других: оплачиваю счета в ресторанах, подарки дарю, а мне нет и пр.

Предопределённые

Предопределённые кредиты — это система обязательств, накладываемая на личность культурным контекстом и индивидуальной природой человека.

Обязательства в семье, в роду, когда, например, пожилые родители нуждаются в заботе, а дети её никак не проявляют и занимаются только своей карьерой. Но, по сути, живут в кредит, поскольку не дают старикам того внимания, которое требует их состояние и общественные установки, а тратят силы и время лишь на себя.

Как избавиться от навязчивого желания взять в долг

Если мы не реализуем внутренние потребности, желания, живём не в соответствии с личными ценностями, то это формирует комплексы, которые будут мешать личной удовлетворенности и отражаться на всех сферах жизни.

На бессознательном уровне эти комплексы можно сравнить с установкой «Я у себя в долгу».

Например, одарённый музыкальными способностями человек работает экономистом и в музыке не реализует себя даже через хобби. Значит, в его подсознании может быть психологическая установка «не делиться собственными ресурсами, талантом с обществом, а значит, не получать от общества и благодарность за творческую реализованность».

Инфантильные паттерны это про внутреннюю детскую позицию «получить как можно скорее». Не дать в мир, а именно получить.

В психологии есть такое понятие, как мировоззрение изобилия и мировоззрение дефицита. Вот когда мы берём кредиты и долги на себя, это чаще всего про то, что внутренние потребности не удовлетворены. То есть человек не в контакте со своим внутренним богатством, талантами, сильными сторонами. Это про фокус на том, «что мне ещё для счастья не хватает».

Это не плохо и не хорошо, мы сейчас рассматриваем безоценочно, как опыт, а он не бывает хорошим или плохим, из каждого опыта можно извлечь свои бриллианты, а можно зациклиться на травмах. И это всегда про внутреннюю точку выбора.

Вот мировоззрение как раз и показывают наши внутренние «рельсы», «колею», в какую сторону мы чаще совершаем выбор: в сторону «у меня уже много» или «мне не хватает».

Работа с мировоззрением позволит отпустить навязчивое желание взять заёмные средства и потратить их на удовлетворение сиюминутных потребностей. Вместо этого надо честно ответить себе, какую неудовлетворённую сторону нашей личности мы пытаемся заглушить, завалив деньгами и покупками. А из ответа на вопрос станет ясно, что с этим можно сделать альтернативно.

Кредит как мотивация жить

Кредит с точки зрения бессознательного может являться нашей связью с жизнью. Когда у человека в жизни происходит трудная ситуация, что-то критичное, кредит может играть очень необычную роль — обозначить смысл жить, ваши обязательства перед другими, то есть то, ради чего вы обязаны жить.

Например, умирает близкий человек и страдания из-за этого настолько сильные, что пропадает желание жить. В таком случае кредит и взятое на себя обязательство будут играть роль связи с жизнью, ради чего нужно продолжать жить.

Также кредиты часто берут люди, которым не хватает контакта с чем-то земным, кто по своей природе более духовные, чем материалистичные. Им трудно соблюдать режим дня, заниматься спортом, соблюдать режим питания, быть в контакте с телом. Они как будто отрешённые от земных категорий. И тогда кредит их возвращает к материальной осознанности.

Как понять, что вы созрели для кредита?

К кредиту важно подготовиться не только на уровне того, как вы этот кредит будете возвращать, но и на уровне мышления. А именно — сделать тот финансовый объём, что вы собираетесь привлекать, нормальным и безопасным для себя.

Часто кредитные деньги мы бессознательно хотим слить, так как они нам не безопасны. И бывает такое, что человек берёт большой кредит и тратит его на всё подряд с мыслью «гуляй сейчас, потом заработаем». И деньги уходят на шопинг, дорогие и неразумные покупки (машина / новый айфон / билет в бизнес-класс и т. д.).

Такой кредит очень трудно потом возвращать, потому что человек был просто не готов к определённой сумме денег.

Деньги — это всегда про взрослость. Какой бы объём финансовых средств мы ни привлекали, важно понимать, что большие деньги есть у взрослых. Детям деньги не нужны. Взрослый — это не только тот, кто считается им по паспортному возрасту, но и эмоционально зрелый человек, который спокойно несёт ответственность за свои слова, чувства, действия.

Поэтому до больших денег нужно эмоционально дорасти.

Деньги напрямую показывают качество и качество наших отношений с другими людьми и какой обмен мы совершаем с миром. То, сколько мы отдаём в мир, столько же нам и возвращается. Кредит — это про желание получить больше, а для этого нужно научиться больше отдавать.

Поэтому почаще задавайте себе вопросы: что я могу отдать в этот мир, чтобы получать столько, сколько я хочу? что уже у меня есть или я могу создать? При таком мышлении, возможно, вам кредит и не понадобится.