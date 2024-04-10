Три условия для счастливых отношений

Семейный психотерапевт Джефф Гюнтер регулярно делится советами по отношениям в личном блоге.

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На этот раз речь зашла о «трех простых изменениях в образе жизни», которые доступны абсолютно всем, чтобы вывести отношения на новый уровень и сделать их по-настоящему счастливыми.

«Во-первых, не ожидайте, что ваш партнер будет таким же, как вы. Они не будут думать, реагировать или справляться с ситуациями в точности так, как это сделали бы вы. Принимайте различия!» — посоветовал эксперт в TikTok.

Также терапевт рекомендует продолжать уделять второй половинке должное внимание, как в самом начале отношений.

«Никогда не прекращайте флиртовать и ухаживать за ними. Продолжайте в том же духе, будь это спонтанные проявления привязанности, игривое подшучивание или комплименты», — отметил специалист.

И наконец, главный совет — ставить любовь к партнеру выше любви к технологиям. Это значит, что в присутствии любимого человека смартфон лучше отложить — важно, чтобы не возникло впечатления, что он вынужден конкурировать с гаджетами за ваше внимание.