Женщинам и мужчинам назвали способы получать больше удовольствия от мастурбации

Чтобы получать больше удовольствия от мастурбации, во время процесса необходимо делать паузу, заверила секс-эксперт, сексолог Эмили Морс. Предложенный ей способ получить максимальное удовольствие опубликовало издание Daily Star.

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Сексолог рекомендовала технику под названием эджинг. Морс объяснила, что ее суть заключается в том, что во время мастурбации необходимо остановиться незадолго до наступления кульминации. Так удовольствие будет более ярким, заверила она.

По словам секс-эксперта, эджинг полезен еще и тем, что благодаря ему люди могут лучше контролировать свое тело во время интимной близости. В частности, мужчинам он может помочь справиться с преждевременной эякуляцией.