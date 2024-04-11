Кризисы, которые вы не замечаете: как спасти семью на грани развода
В период семейного кризиса может казаться, что отношения изжили себя, руки опускаются, внутреннее состояние — «поскорее бы все это закончилось». Почему пары расходятся и как избежать развода, «Вечерней Москве» рассказала психолог Екатерина Лукашкина.
Кризисы, которые вы не замечаете
По ее словам, как правило, семейные кризисы определяются временными циклами, такими как:
- кризис первого года — когда пара притирается друг к другу;кризис трех лет — страсти проходят, начинается быт (часто сопровождается рождением первого ребенка);
- седьмой–десятый годы — когда появляется чувство того, что в жизни уже ничего не будет нового и интересного, день сменяет ночь, рабочие дни похожи друг на друга, семейное гнездо перестает приносить радость (часто этот период совпадает с кризисом средних лет, что добавляет «перчинки» в отношения, поскольку развиваться может у каждого из партнеров по-разному);
- 20 лет — дети повзрослели, родителям приходится заново учиться жить вместе.
— В каждой семье кризис индивидуален, но, разрешая его, пара переходит на новый уровень отношений, принятия себя и другого. Возможно, кризис наступил только для одного из партнеров, а другой может ничего не подозревать в силу своей природной низкой чувствительности или нежелания признавать проблемы, — отметила Лукашкина.
Когда семья находится на грани развода, это означает, что привычный уклад, к которому она привыкла, потерял свою актуальность и следует что-то менять, в зависимости от претензий и требований обоих. Таким образом, можно сделать вывод, что семья нуждается в изменениях, трансформации и обновлении, подчеркнула психолог.
Признаки кризиса в отношениях
По мнению специалиста, существуют признаки, которые помогут распознать возникновение кризиса в отношениях. Среди них:
- сексуальные отношения напоминают полный штиль, когда тишина и спокойствие — главные синонимы супружеской близости;
- параллельно чувствуются напряжение в отношениях, частые раздражения и срывы;
- каждая неприятность предполагает поиск виноватого, и этот виноватый, конечно, — партнер;
- пропадает желание делиться событиями из жизни, за ужином чаще всего не о чем говорить;
- кто-то из партнеров отгораживается от семьи и от принятия решений (таким образом, агрессия в виде перекладывания ответственности ложится на другого);
- рассказывать о чувствах и переживаниях стало небезопасно, чувствуется регулярное обесценивание;
- каждый из супругов полагает, что он делает больше, в том числе и идет на уступки;
- постоянные споры;
- все чаще домой возвращаться не хочется, появляются дела, встречи с друзьями вне семьи.
Как избежать развода
Спасти семью на грани развода можно, считает психолог. Для этого следует прислушаться к рекомендациям специалиста. Важно:
- вспомнить о том, что когда-то у вас были сильные чувства к партнеру, и проговорить себе и супругу (супруге), за что его (ее) ценили, любили и любите;
- не молчать (чем дольше длится молчание, тем больше копится взаимных претензий), а говорить и еще раз говорить — только так получится снять аффект от накопленных проблем;
- поставить табу на взаимные оскорбления, ведь они меняют восприятие человека, все сказанное после становится неважным;
- помнить, что задача — избежать развода, а не доказать виновность супруга;
- не изолироваться от партнера, а постараться как можно больше времени проводить вместе, желательно какое-то время побыть только вдвоем.
— Свекровь или теща в другой комнате с детьми — неподходящий вариант. Многие склонны полагать, что перерыв в отношениях может спасти или укрепить брак. Это подходит далеко не всем. И чаще всего пары, чьи перерывы составляли месяц и более, приходят к окончательному разрыву. Поэтому лучше избежать перерывов вовсе, ведь все можно обсуждать, — предупредила Лукашкина.
Кроме того, хорошая практика для пары — это так называемая психологами семейная конференция, продолжила специалист:
— Супругам необходимо встретиться наедине, где нет посторонних людей и никто не отвлечет и не помешает в течение часа. Как правило, встречи проходят раз в неделю. Один из партнеров говорит в течение 25 минут, а другой слушает и не перебивает. Это важно. Если он заканчивает раньше, то оставшееся время супруги молчат. Второй партнер кратко (в течение трех минут) рассказывает о том, что он услышал в монологе первого и как все это понял. Запрещаются осуждение и критика. Далее партнеры меняются ролями. Цель такой практики — учиться адекватно воспринимать слова партнера и его чувства, признавать право на собственную позицию. Желательно все пережитое и услышанное на «конференции» принести к семейному психологу, который сможет вам помочь лучше понять друг друга и расставить приоритетные проблемы каждого из партнеров.
Если вы ощущаете, что есть хоть небольшая надежда сохранить брак и возобновить чувства, следует использовать это, чтобы ни о чем не жалеть, заключила Лукашкина.