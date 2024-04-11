Названа связь между детством и неудачами в личной жизни

Детские травмы могут привести к проблемам в личной жизни, заявила в беседе с NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, если у человека остались какие-либо нерешенные вопросы с родителями, то они в будущем будут давать осложнения. Специалист подчеркнула, что такие люди могут столкнуться с проблемами при коммуникации с противоположным полом, а кто-то и вовсе не захочет заводить семью и детей.

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Отношения с родителями абсолютно точно влияют на нашу личную жизнь в будущем. Также влияет отношение родителей друг к другу, так как мы берем это за основу и базу психики. Если с детства остались какие — либо нерешенные вопросы между ребенком и родителями, то в будущем они будут давать осложнения. И если не работать над собой, то человеку будет очень сложно выстраивать здоровые отношения в будущем. Будет тяжело выстроить коммуникацию, также возможно, человек вообще не захочет заводить семью и детей, — объяснила Дугенцова.

Кроме этого, по словам психолога, могут возникнуть сложности при выстраивании отношений с детьми, поскольку люди транслируют на них то, что сами видели и испытывали в детстве. Дугенцова отметила, что даже не купленный Chupa Chups в теории может повлиять на юный ум. Специалист добавила, что воспитать полностью здорового человека невозможно, однако надо стараться решать психологические проблемы с самого начала, чтобы они были менее травмирующими.