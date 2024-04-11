Эксперт объяснил, как правильно попросить мужчину уступить место в транспорте

По ее словам радиостанции «Говорит Москва», мужчины полностью имеют право не уступать место, так как часто считают, что они тоже устали после работы. Главное, по ее мнению, обращаться к ним вежливо и без претензий, без проявления агрессии. По ее словам, если обратиться вежливо и без нравоучительного тона, мужчина вероятно уступит место.

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Даже если первый мужчина не отреагирует на просьбу, то, по словам Роговой, кто-то из сидящих рядом мужчин обязательно предложит свое место.