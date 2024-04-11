Безопасные позы и долгая прелюдия: как меняется секс в паре после 50

Сексуальная жизнь может быть и не привязана к возрасту, если пара ответственно относится к своему здоровью. Тем не менее не стоит отрицать, что изменения с возрастом происходят довольно серьезные. Мы поговорили с сексологом Натальей Добыревой, которая рассказала, в чем особенности интимной жизни, когда обоим партнерам за 50.

Лубриканты становятся частью интимного процесса

Если в 20 или 30 лет дополнительные средства использовались по большей части как способ разнообразить близость, то после 50 зачастую лубрикант становится необходимостью.

«Гормональные изменения в организме женщин очень часто приводят к сухости половых органов, это естественный процесс, увы. Но повлиять можно как с помощью гормональной терапии, так и при помощи лубрикантов непосредственно во время секса», — комментирует эксперт.

Привычные позы уже не работают

Здесь все зависит от физического состояния обоих партнеров. Однако в большинстве случаев, как говорит Наталья, сложные позы, которые так полюбились паре, уже сложно выполнимы.

«Никто не говорит, что нужно отказаться от них, всегда есть возможность модернизировать любимую позу, чтобы обоим было комфортно. Не игнорируйте сигналы своего тела, если понимаете, что привычный секс начинает вредить вашему физическому здоровью», — говорит Наталья.

Изменение длительности и характера прелюдии

Женщинам нужно гораздо больше времени на возбуждение, особенно возрастным, у которых к эмоциональным моментам прибавляются еще и физиологические изменения.

Наталья: «После 50 чувствительность снижается как у женщин, так и у мужчин, поэтому обоим необходима механическая стимуляция, так как визуала, как раньше, уже недостаточно для полноценного возбуждения».

Поддержание физической формы

Отличным способом поддержать сексуальную жизнь после 50 в хорошем ритме будет активное занятие спортом. Тонус мышц снижается с каждым десятилетием и уже после 40 важно задуматься над поиском регулярных способов физической нагрузки.