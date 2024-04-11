Девушки не хотят ходить на свидания с геймерами

Около половины российских женщин не согласились бы пойти на свидание, если бы узнали, что их потенциальный партнер является геймером. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости: экономика», ссылаясь на результат опроса, проведенного дейтинговым сервисом «Мамба».

© freepik.com

Среди других «отталкивающих хобби» женщины выделили коллекционирование марок и монет, а также футбол. В свою очередь мужчины не хотят ходить на свидание с потенциальными партнершами, которые занимаются боксом, вязанием и вышивкой.

«При этом и те, и другие испытывают симпатии к тем, кто увлекается готовкой», – пишут «РИА Новости: экономика».

Сколько респондентов участвовали в опросе и из каких они городов, не уточняется.

«Мамба» – это российский сервис онлайн-знакомств, запущенный в 2003 году. С 2022 года, после ухода Badoo, является лидером на российском рынке дейтинга. На втором месте находится сервис «ДругВокруг», за ним идут Tabor , «Мята» и Pure.

Ране порноактриса Belle Delphine представила секс-куклу со своей внешностью.