Женщине подсказали способ справиться с навязчивой подругой жениха

Женщина, собравшаяся замуж и уставшая от навязчивой подруги жениха, обратилась за советом к эксперту по отношениям Колин Нолан. Ее историю публикует издание Mirror.

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По словам женщины, она встречается со своим женихом уже три года, им обоим по 29 лет. У него есть подруга, которая, как уверена автор письма, пытается помешать их отношениям.

«Она ему нравилась когда-то давно, но он не интересовал ее в романтическом ключе. В итоге они остались близкими друзьями. Тут любопытно: когда он рассказал ей о наших отношениях, она отчитала его, разозлилась, а потом предложила им попробовать встречаться», — вспоминает девушка.

Мужчина отказался, однако дружба продолжилась,

Автор письма пожаловалась, что старая подруга ее жениха до сих пор может позвонить ему в любое время дня и ночи.

«Еще она устраивает ему встречи, куда не приглашает меня. Как будто игнорирует меня и тот факт, что мы женимся», — написала она.

По мнению Нолан, подруга ведет себя контролирующе и собственнически. Однако, добавила специалистка, она может испытывать не романтическую, а дружескую ревность. Способом справиться с этим коуч считает честный разговор с мужчиной.

«Скажите, что чувствуете, будто он ставит ее выше вас, а это неприемлемо. Вы женитесь! Необязательно отказываться от ее дружбы, но вам нужны границы, в которых обоим будет комфортно», — заявила Нолан.

Если мужчина не захочет слушать и уважать чувства избранницы, то, как уверена специалистка, девушке нужно задуматься о смысле такого брака.

Ранее женщина, родившая несколько лет назад ребенка, обратилась за советом к Нолан, так как ее интимная жизнь после появления ребенка на свет изменилась в худшую сторону. Женщина рассказала, что после родов она столкнулась с выпадением матки, и за несколько лет эта деликатная проблема не прошла.